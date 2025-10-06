Cote d'Ivoire: Présidentielle - Pr. Mariatou Koné galvanise ses Amazones pour le Président Alassane Ouattara

Le mouvement national baptisé « Les Amazones du Professeur Mariatou Koné » a officiellement vu le jour ce samedi 4 octobre 2025 à Abidjan, lors d'une cérémonie grandiose aux allures de véritable « jamboree ».

Composé de femmes issues de tous horizons sociaux et professionnels, ce mouvement a pour ambition de soutenir les actions de leur marraine, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné. Saluant cette initiative, la ministre, également socio-anthropologue et députée-maire de Boundiali, n'a pas tardé à leur assigner une mission de taille : se mettre résolument au service du Président Alassane Ouattara.

L'événement a mobilisé de nombreuses délégations venues des 31 régions du pays, notamment des communes d'Abidjan, de Korhogo, d'Aboisso, de de Bouaké, de Man, de Bondoukou, de Boundiali, de Yamoussoukro et autres autres, témoignant de l'ampleur et de l'enthousiasme suscités par ce mouvement. Prenant la parole, la présidente des Amazones, Koné Aminata, a affiché la détermination du groupe : « Madame la Ministre, nous sommes à votre disposition pour toutes les missions que vous voudriez bien nous confier ».

Dans un discours ferme et inspirant, Mariatou Koné, récemment nommée directrice centrale de campagne du Rhdp et directrice régionale associée, a clarifié sa position : « Si vous voulez vraiment me suivre, alors sachez que votre marraine a pour champion Alassane Ouattara.

C'est lui mon candidat pour 2025. Dès maintenant, investissez chaque mètre carré de la Côte d'Ivoire et portez partout la bonne parole». La ministre a exhorté ses filleules à être des actrices du changement et non de simples spectatrices. « Battez campagne dès que la campagne sera ouverte », a-t-elle insisté. Dressant ensuite un bilan élogieux du chef de l'État, elle a salué son oeuvre :

« Depuis quinze ans, notre pays rayonne et inspire respect et admiration. Les infrastructures poussent comme des champignons. Le Président Alassane Ouattara est le père du deuxième miracle ivoirien. Ce qu'il fait se voit, se vit et se sent». Elle a également rappelé que le président a su recoudre le tissu social fracturé, redonner confiance aux investisseurs et replacer la Côte d'Ivoire au coeur des dynamiques régionales et internationales. Pour conclure, Mariatou Koné a lancé un appel fort à l'unité, à la tolérance et à la responsabilité civique : «Faites de ce mouvement un modèle de civisme, d'engagement et de persévérance ».