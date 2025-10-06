Cote d'Ivoire: Meeting du ministre Amédée Kouakou à Molonouble - Samuel Konan prépare le terrain

4 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

À la veille du grand meeting du ministre Amédée Kouakou, prévu ce dimanche 5 octobre 2025, le Centre en Mouvement pour le Rhdp (Cem-Rhdp), conduit par son président Samuel Konan, a frappé fort le samedi 4 octobre avec une vaste opération de mobilisation dans la sous-préfecture de Molonouble.

De village en village -- Kpolessou, Okoubonou, Diamankro, Sarakakro, Lekissou, Lekissou Kaabo et Molonou-Dioulakro -- Samuel Konan et son équipe ont rassemblé les populations, insufflant une dynamique d'unité et d'enthousiasme à la veille du rendez-vous politique. Sous les acclamations, le président du Cem-Rhdp a salué la ferveur militante et exhorté chacun à rester mobilisé derrière le Rhdp.

Il a insisté sur l'importance de préserver la paix, la cohésion sociale et d'oeuvrer pour des élections apaisées : « Nous devons montrer que Molonouble est un exemple d'unité et de maturité politique. Le Rhdp, c'est le parti du développement et de la stabilité », a-t-il affirmé, déclenchant une salve d'applaudissements. Cette mobilisation de terrain s'inscrit dans la stratégie nationale de sensibilisation menée par le Centre en Mouvement, avec un objectif clair : garantir une victoire éclatante du candidat du RHDP dès le premier tour de la présidentielle.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.