Cote d'Ivoire: Meeting du ministre Amédée Kouakou à Molonouble - Samuel Konan prépare le terrain

À la veille du grand meeting du ministre Amédée Kouakou, prévu ce dimanche 5 octobre 2025, le Centre en Mouvement pour le Rhdp (Cem-Rhdp), conduit par son président Samuel Konan, a frappé fort le samedi 4 octobre avec une vaste opération de mobilisation dans la sous-préfecture de Molonouble.

De village en village -- Kpolessou, Okoubonou, Diamankro, Sarakakro, Lekissou, Lekissou Kaabo et Molonou-Dioulakro -- Samuel Konan et son équipe ont rassemblé les populations, insufflant une dynamique d'unité et d'enthousiasme à la veille du rendez-vous politique. Sous les acclamations, le président du Cem-Rhdp a salué la ferveur militante et exhorté chacun à rester mobilisé derrière le Rhdp.

Il a insisté sur l'importance de préserver la paix, la cohésion sociale et d'oeuvrer pour des élections apaisées : « Nous devons montrer que Molonouble est un exemple d'unité et de maturité politique. Le Rhdp, c'est le parti du développement et de la stabilité », a-t-il affirmé, déclenchant une salve d'applaudissements. Cette mobilisation de terrain s'inscrit dans la stratégie nationale de sensibilisation menée par le Centre en Mouvement, avec un objectif clair : garantir une victoire éclatante du candidat du RHDP dès le premier tour de la présidentielle.