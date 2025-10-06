Sénégal: Une série de spectacles au menu des 40 ans du 'Dande Lenol', dont un 'méga concert', le 25 octobre

Dakar — Le musicien sénégalais Baaba Maal annonce qu'il va animer un "méga concert" à l'Arène nationale, à Dakar, le 25 octobre prochain, avec la participation de plusieurs de la nouvelle génération d'artistes sénégalais, dans le cadre du quarantième anniversaire de son groupe, le "Dande Lenol".

Une série de spectacles vont marquer le quantième anniversaire du groupe de Baaba Maal, dont la commémoration va débuter samedi prochain par un concert prévu au Grand-Théâtre national, dans la capitale sénégalaise.

"Cette célébration est une sorte de remerciement au public qui nous a accompagné durant toutes ces années, elle est aussi un hommage que je voudrais rendre à tous ceux qui nous ont quittés, notamment à Mansour Seck. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il soit sur scène par sa voix et ses images", a déclaré l'artiste lors d'une conférence de presse, samedi.

La célébration du quarantième anniversaire du "Dande Lenol" va se poursuivre jusqu'en juin 2026, donnant à l'artiste l'occasion de revisiter les titres emblématiques qui ont marqué l'histoire de son groupe.

En plus du concert prévu au Grand-Théâtre national, Baaba Maal annonce "un méga concert" le 25 octobre prochain, à l'Arène nationale, lequel va enregistrer la participation des plusieurs artistes de la nouvelle génération.

L'artiste prévoit également de se produire en Mauritanie, en Afrique Centrale, au Kenya, en France et en Espagne.

Selon Baaba Maal, ces différents spectacles vont inclure une exposition des trophées, costumes de scène et autres distinctions de l'artiste.

Il a signalé que son homologue Youssou Ndour est l'invité de la commémoration des 40 ans de son groupe.

"Nous voulons que cette année, le temps de l'union donne le ton pour la cohésion sociale, l'intégration africaine et c'est fort de cela que je me suis dit qu'il fallait inviter quelqu'un qui est accepté d'office, Sékouba Bambino de la Guinée", a-t-il signalé.

Baaba Maal a en outre annoncé la sortie, à partir du 8 octobre, d'un album intitulé "Cadeau d'anniversaire", que les mélomanes sont invités à "consommer sans modération".

"Dans cet album, je me suis retrouvé à dire une phrase que Bob Marley avait dite: sur le chemin de la vie, je le dis dans le texte en pulaar, on a eu de très bons amis mais sur le chemin de la vie, on a aussi perdu de très bons amis", a-t-il déclaré.

Dans le souci d'accompagner les jeunes talents, Baaba Maal, prévoit aussi de lancer une maison d'édition et de production, dénommée "Blues Connexion".