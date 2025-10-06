Sénégal: Modou Sène de l'APS, nouveau président de la Convention des jeunes reporters dans la zone centre

Kaolack — Le journaliste Modou Sène du bureau régional de l'Agence de presse sénégalaise (APS) à Diourbel a été élu, samedi, président de la Convention des jeunes reporters dans la zone centre, pour un mandat de deux ans.

Elu au cours d'une assemblée générale à Kaolack, il succède à Ousmane Sarr de l'antenne régional de la radio "Dunyaa" à Kaolack.

Modou Sène promet de mettre en place un programme de formation continue, de solidarité et d'entraide entre les reporters des régions de Kaffrine, Fatick, Diourbel et Kaolack. Il invite par ailleurs les jeunes reporters à plus d'engagement citoyen.