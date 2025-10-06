Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Aucun cas positif ni suspect dans la région de Thiès (DRS)

Thiès — La région de Thiès n'a encore enregistré ni cas positif ni cas suspect de fièvre de la vallée du Rift (FVR), a déclaré le directeur régional de la santé de Thiès, le docteur Mama Moussa Diaw.

Il donnait un point de presse d'information sur la situation épidémiologique de la région, samedi, dans un contexte où la FVR sévit dans les régions de Saint-Louis, Matam et Louga.

"C'est important de revenir sur la situation épidémiologique de la région de Thiès dans ce contexte d'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift au niveau de la région de Saint-Louis, des régions de Matam et de Louga", a souligné le directeur régional de la santé.

Selon lui, les services de santé "n'ont pas encore enregistré de cas positif, ni même de cas suspect dans la région de Thiès".

Mama Moussa Diaw a précisé toutefois que la surveillance épidémiologique est de mise.

"Nous continuons à être vigilants parce que nous avons un système de surveillance", a-t-il rassuré, évoquant une "surveillance sentinelle", en collaboration avec les autres services, de l'hygiène et de l'environnement.

Il a ajouté que dans la région de Thiès, "la surveillance porte aussi sur d'autres cas de maladies à fièvre hémorragique, notamment la dengue, le chikungunya et Mpox".

Selon le docteur Mama Moussa Diaw, "plus de 40 cas de dengue ont été recensés dans les zones de Thiès et de Mbour".

Il renseigne que le même système de surveillance fonctionne avec ces maladies qui sont aussi des fièvres hémorragiques.

Selon lui, une douzaine de cas suspects de Mpox recensés se sont heureusement avérés négatifs.

Le système de santé est déjà en alerte, avec l'ensemble du dispositif en place, a-t-il assuré.

Faisant remarquer que les régions de Saint-Louis, Matam et Louga touchées par la FVR ne sont pas éloignées de Thiès, le docteur Diaw souligne qu"'il faut renforcer les mesures surtout par rapport à la manipulation des denrées alimentaires".

Il s'agit notamment de ceux qui manipulent la viande, des acteurs de l'élevage domestique et des transhumants, a-t-il fait savoir.

Selon le docteur Diaw, aussi bien la manipulation de la viande dans les abattoirs, que des produits laitiers, demande "une hygiène maximale".

"Nous insistons sur ces mesures de prévention individuelles, pour éviter d'avoir des cas de fièvre de la vallée du Rift", a déclaré le directeur régional de la santé.

Il a adressé un plaidoyer aux autorités de la région de Thiès, restée "plusieurs années sans campagne de couverture universelle en moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA), [du fait de] la baisse des cas de paludisme".

Mama Moussa Diaw a noté que l'hivernage de cette année est "particulièrement intense", favorisant la multiplication des gîtes larvaires qui viennent augmenter les risques, d'autant plus que "le dénominateur commun de ces maladies c'est les moustiques".