Sénégal: Plus de 400 personnes consultées gratuitement à Tieppe

5 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kébémer — Plus de 400 personnes ont bénéficié d'une consultation médicale gratuite samedi à Tieppe, dans le département de Kébémer, grâce à la société minière Eramet Grande Côte (GCO), en partenariat avec la municipalité et le poste de santé local.

"À la fin de la journée, un total de 426 patients a été consulté, dont 67 en pédiatrie, 66 en ophtalmologie, 63 en gynécologie, 61 en cardiologie et 161 en médecine générale", a déclaré Amadou Coumba Tine Mbengue, chef du service Plan communautaire, santé, sécurité et sûreté de la société GCO.

Des médicaments ont été distribués gratuitement aux personnes consultées, et matériel médical a été offert au poste de santé pour améliorer la prise en charge sanitaire locale. Il s'agit notamment de tensiomètres et de glucomètres, selon M. Mbengue.

"Cette initiative vise à permettre aux communautés les plus reculées d'avoir accès à des soins de première qualité. C'est pourquoi nous avons mobilisé des cardiologues, des gynécologues, des pédiatres, des ophtalmologues et des médecins généralistes", a expliqué le responsable de GCO.

GCO mène parallèlement "d'autres actions comme la formation aux premiers secours, la distribution de moustiquaires, de produits de traitement de l'eau et le renforcement de capacités économiques des femmes", a ajouté M. Mbengue.

Réagissant aux doléances du maire de Tieppe, qui a sollicité davantage de soutien pour le poste de santé, le représentant d'Eramet-GCO a assuré que les préoccupations de la commune seront transmises à la direction.

"Ces doléances ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Nous allons poursuivre nos efforts dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture durable", a-t-il dit.

Il a réaffirmé l'engagement de GCO à accompagner les communautés riveraines de ses zones d'intervention.

Le maire de la commune de Tieppe, Mohamed Dia, a salué cette initiative "à fort impact social", ajoutant que l'exploitation minière doit "impacter positivement" les collectivités territoriales.

"L'équipe médicale venue aujourd'hui a offert des consultations, des médicaments et du matériel au poste de santé. Nous souhaitons que ces journées gratuites soient renouvelées et étendues aux autres villages de la commune", a déclaré l'édile, invitant GCO à poursuivre ses actions au bénéfice des populations.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
