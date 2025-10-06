Sénégal: 16 millions de vues sur YouTube - « Arva », le hit qui fait chavirer les coeurs

Marva Group a signé un coup de maître en produisant le tube « Arva » sorti le 29 août 2025. La vidéo a explosé les chiffres avec 16 millions de vues en un mois sur les différentes plateformes digitales, la classant en bonne position sur l'international deux jours après sa publication. Retour sur la saga d'un hit qui explose les compteurs.

« Arva sama rou gui lalay yegué ». « Arva mon Amour éternel, ma vie ». Un célèbre refrain chante que derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. Mamadou Diop, fondateur de Marva Group, préfère dire qu'à ses côtés se trouve une femme « extraordinaire », une « Arva » qui le dépasse, une muse qui l'inspire et le rend meilleur chaque jour. Il ne dira jamais assez sa gratitude à son épouse et son plus grand amour « Arva ». Dans un élan très poétique, cette flamme a été déclamée à travers la chanson « Arva».

Ainsi, Marva Group a connu un succès éclatant avec son premier tube « Arva » sorti le 29 août 2025. Les chiffres sont on ne peut plus éloquents : 16 millions de vues en un mois sur les différentes plateformes digitales. Dans un paysage musical souvent dominé par les géants, une petite structure indépendante, Marva Group, a réussi l'impensable : lancer un tube (Arva) avec des artistes accomplis et qui est devenu un phénomène, un symbole en l'espace de quelques semaines. Un success-story qui sent bon l'audace et l'authenticité. Il est des histoires qui redonnent foi en la magie de la musique.

Il y a à peine 10 mois, ce label n'existait que dans l'esprit d'un passionné, Mamadou Diop, désireux de retrouver l'essence même de la découverte et de l'émoi artistique. Aujourd'hui, un succès qui n'a rien d'un mirage, mais qui est le fruit d'une stratégie audacieuse et d'une confiance absolue aux artistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Arva » n'est pas un hit ordinaire. Mélange envoûtant de nos cultures et valeurs, porté par des voix à la fois fragiles et puissantes, le titre a d'abord séduit par son authenticité. Il ne suit pas une mode, il la crée. Dans son esprit, Mamadou ne cherchait pas le tube radio classique, il cherchait plutôt l'émotion pure, un message fort dédié aux couples. Suite à la création du tube avec l'artiste Jahman accompagné par les ténors Souleymane Faye, Soda Mama Fall et Kiné Lam, il a su qu'il tenait quelque chose de spécial.

C'était risqué, mais vrai.

M. Diop a misé sur une stratégie révolutionnaire. Contrairement aux lancements traditionnels massifs, Marva Group, la nouvelle maison de production, a adopté une approche dite originale. Pas de campagne marketing bruyante, mais un travail de fond, community-based. Le titre « Arva » est sorti sans fanfare, partagé discrètement avec une poignée de curateurs influents sur les différentes plateformes. « L'objectif, c'était d'atteindre nos objectifs en vue, ceux qui ont soif de nouveauté, de beauté, nos cultures et valeurs », explique Mamadou Diop.

Le visuel épuré et le mystère entourant le teaser ont alimenté les discussions sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok où un challenge de danse initié spontanément par des fans a fait exploser le compteur de vues.

À l'arrivée, les radios ont suivi le mouvement, poussées par la demande du public. Le hit n'a pas été imposé, il a été réclamé par les Sénégalais et la diaspora. Marva Group a laissé le public s'approprier le titre « Arva », c'est lui qui en a fait un tube « viral » et « explosif ». Au-delà du buzz : le tube « Arva » a bâti une philosophie culturelle remplie de nos valeurs. Le succès de « Arva » n'est pas une fin en soi, c'est la validation du public sénégalais de par nos réalités.

L'objectif de Marva n'était pas de vendre un million de singles, mais plutôt vendre nos valeurs, la culture sénégalaise et célébrer la femme. L'ambition était au ménage aussi de construire une carrière durable pour les artistes, l'opportunité de la création d'emplois des jeunes.

Pour le producteur, le succès du single est une incroyable opportunité pour permettre aux artistes de décoller, sans compromis. Cette forte ambition et ces valeurs cultes se reflètent à travers les différents pôles que constitue Marva Group, à savoir : Industrie musicale, Audiovisuel et cinéma, Événementiel international, Logistique et mobilité, Commercial et partenariats, Éducation et formation, ⁠ainsi qu'Impact social et culturel et Stratégie créative.

Sous la direction de Mamadou Diop, Marva Group se positionne à la pointe de la création culturelle avec comme ligne de mire, la création d'emplois surtout pour les jeunes, l'épanouissement de l'artiste pour qu'il puisse profiter de son art sans compromis majeurs ainsi que l'assistanat social et le développement personnel et professionnel à travers la Fondation et l'Academy Marva.

Et maintenant, l'oeil de Marva est désormais braqué sur la suite. Comment gérer une telle pression après un départ aussi fulgurant ? Pour Marva Group, la réponse est simple : rester fidèle à son Adn. La tentation serait de se précipiter, de signer dix nouveaux artistes. « Mais non, on respire.

On va savourer ce moment avec le tube « Arva » », assure Mamadou Diop. Celui-ci exprime la gratitude auprès du public pour l'accueil chaleureux réservé au tube « Arva ». Et d'ici la fin de l'année, annonce-t-il, quand le temps sera venu, une nouvelle pépite sera dévoilée au public, avec la même exigence et la même passion.

Mamadou Diop, l'homme-orchestre

Administrateur de sociétés et fondateur de Marva Group, dont la filiale Marva Music a produit Arva le son qui tient en haleine les mélomanes, Mamadou Diop cultive une rare discrétion. Il nourrit une passion singulière pour la musique. D'où cet engagement pour découvrir et mettre en lumière des talents de la musique sénégalaise.

Une manière de jouer sa partition dans les industries culturelles et créatives. Pour M. Diop, être leader, ce n'est pas simplement un titre ou une position hiérarchique. Raison pour laquelle, c'est un homme qui, par ses actions, son caractère et sa vision, inspire les autres à se dépasser pour atteindre un objectif commun : faire rayonner la culture sénégalaise.

Dans sa vision, le fondateur de Marva Group a une idée claire de l'avenir qu'il souhaite : investir dans l'entrepreneuriat, notamment culturel, pour servir son pays et motiver sa génération. Pour cela, il mise sur une communication efficace en mettant l'accent sur l'écoute, le partage. Son inspiration et sa motivation trouvent une résonance particulière au niveau de ses équipes. Avec humilité, Mamadou Diop célèbre les victoires de manière collective tout en reconnaissant les contributions individuelles.