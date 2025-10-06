Sénégal: Kaolack - Des jeunes reporters formés à la lutte contre les fake news

5 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Sous le thème « Savoir démêler le vrai du faux », la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a organisé à Kaolack un atelier de renforcement des capacités destiné aux jeunes journalistes des régions du Centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel). Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de la CJRS pour promouvoir un journalisme responsable et rigoureux face aux défis de la désinformation.

L'objectif principal de l'atelier était d'outiller les journalistes régionaux contre la désinformation, les rumeurs sur les réseaux sociaux et la course à la publication, qui fragilise souvent la vérification des faits. Les échanges ont permis de mettre en lumière la vulnérabilité des jeunes reporters, souvent éloignés des rédactions centrales, face à la prolifération des fausses informations sur des plateformes comme Facebook et WhatsApp.

