Sénégal: Thiès - Quatre individus interpellés pour détention et mise en circulation de fausses devises

Le Commissariat central de Thiès an mis la main, le 28 septembre 2025, sur deux individus impliqués dans une affaire de détention et de mise en circulation de fausses devises. Les suspects ont été arrêtés aux alentours du domicile d'un officier de police, au quartier Nguinth, avant d'être conduits au commissariat, renseigne la Police nationale sur Facebook ce 5 octobre.

Lors de leur interpellation, les deux hommes détenaient la somme de trois millions (3 000 000) de francs CFA en fausses coupures. Interrogés, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. D'après leurs premières déclarations, les faux billets leur auraient été confiés par un individu cherchant à les échanger contre des billets authentiques d'un montant de 1 950 000 francs CFA, que devait fournir un autre complice.