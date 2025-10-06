Sénégal: Thiès - Quatre individus interpellés pour détention et mise en circulation de fausses devises

5 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat central de Thiès an mis la main, le 28 septembre 2025, sur deux individus impliqués dans une affaire de détention et de mise en circulation de fausses devises. Les suspects ont été arrêtés aux alentours du domicile d'un officier de police, au quartier Nguinth, avant d'être conduits au commissariat, renseigne la Police nationale sur Facebook ce 5 octobre.

Lors de leur interpellation, les deux hommes détenaient la somme de trois millions (3 000 000) de francs CFA en fausses coupures. Interrogés, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. D'après leurs premières déclarations, les faux billets leur auraient été confiés par un individu cherchant à les échanger contre des billets authentiques d'un montant de 1 950 000 francs CFA, que devait fournir un autre complice.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.