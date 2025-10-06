Soudan: Le Président de CST reçoit un message écrit du Président Salva Kiir Mayardit

Le président du Conseil de souveraineté de transition et Commandant en chef des forces armées, le Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu un message écrit de Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Soudan du Sud, concernant l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir, de les développer et de les renforcer dans tous les domaines.

Cela a eu lieu aujourd'hui à son bureau à Port-Soudan avec M. Mande Samaya Kamba, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Sud Soudan, en présence de l'Ambassadeur Muhi El-Din Salim, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et de l'Ambassadeur du Soudan au Sud Soudan, le Lieutenant-général Issam Addin Karar.

Dans un communiqué de presse, le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères a déclaré : « J'ai transmis un message de Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Sud Soudan, au Président du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, concernant l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays, afin de servir leurs intérêts communs et ceux de leurs peuples frères, et d'aborder des questions d'intérêt commun. »

Il a expliqué que la réunion avait porté sur l'échange de vues sur les moyens de renforcer et de faire progresser les relations bilatérales et la coopération dans tous les domaines, ainsi que la coordination entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que le Président du Conseil de souveraineté avait affirmé la volonté du gouvernement de poursuivre sa coopération et son étroite collaboration avec Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit et le Gouvernement du Soudan du Sud afin de servir leurs intérêts communs.

M. Mande a qualifié sa visite au Soudan de fructueuse, précisant que sa rencontre avec le Président du Conseil de souveraineté avait été amicale et historique.