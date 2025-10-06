Cote d'Ivoire: Journée mondiale des enseignants - Mariatou Koné salue 'les bâtisseurs de l'avenir'

5 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Chaque 5 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale des enseignants. Instituée en 1994 par l'UNESCO, cette journée commémore la signature, le 5 octobre 1966 à Paris, de la « Recommandation concernant la condition du personnel enseignant ».

Elle vise à reconnaître le rôle fondamental des enseignants dans le développement des sociétés et à rappeler la nécessité de leur accorder respect, soutien et meilleures conditions de travail.

En Côte d'Ivoire, cette célébration a été marquée par un message de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné. Dans son adresse, elle a rendu un vibrant hommage aux enseignants qu'elle qualifie de véritables "bâtisseurs de l'avenir" et de "passeurs de valeurs".

« Votre rôle est central. Vous êtes les piliers de notre système éducatif. Malgré les défis, vous continuez avec dévouement à former les générations appelées à construire une Côte d'Ivoire plus juste, plus inclusive et plus prospère », a-t-elle affirmé.

La ministre a insisté sur la noblesse de la profession, soulignant que sans enseignants, il ne peut exister "ni école, ni société éclairée, ni développement durable". Elle a appelé les éducateurs à continuer d'exercer leur métier avec abnégation et passion, rappelant que le respect dû aux enseignants découle de leur engagement quotidien à façonner les citoyens de demain.

Au nom du Président de la République et du Gouvernement, Mariatou Koné a réitéré l'engagement de l'État à soutenir le corps enseignant : « En cette journée qui vous est dédiée, je voudrais vous assurer de notre disponibilité à écrire ensemble les plus belles pages de l'histoire de notre jeune nation. »

À travers ce message, la ministre a non seulement salué l'oeuvre des enseignants ivoiriens mais aussi replacé la célébration dans une perspective universelle. En effet, la Journée mondiale des enseignants rappelle à tous l'importance de ces femmes et de ces hommes qui, au prix d'innombrables sacrifices, transmettent le savoir et les valeurs nécessaires à l'édification d'une société éclairée.

Vive les enseignants, vive l'école ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire ! a conclu Mariatou Koné, dans une envolée marquant toute la solennité de cette journée dédiée aux éducateurs.

