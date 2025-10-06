Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Le parti dénonce l'arrestation de plusieurs de ses cadres

Le Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) a exprimé, ce samedi 4 octobre 2025 à Abidjan, sa « vive indignation » face à ce qu'il qualifie d'« arrestations et détentions arbitraires » de plusieurs de ses cadres et militants.

Dans une déclaration officielle signée par son secrétaire exécutif, le Dr Sylvestre Emmou, le plus ancien parti politique du pays affirme que ces interpellations sont survenues entre le 30 septembre et le 4 octobre 2025, menées par la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) de la Gendarmerie du Plateau et la Direction de la Surveillance du Territoire (DST).

Selon le communiqué, huit responsables du parti ont été arrêtés, parmi lesquels Kouakou Yao Clément, président de comité de base à Yopougon, Ouattara Kinjilman, secrétaire général de section à Abobo, ou encore Allo Pacôme Didier, délégué communal à Attécoubé.

Ces arrestations viennent s'ajouter, précise le PDCI, à celles déjà subies par des membres de la jeunesse du parti, notamment Yao Innocent, président de la JPDCI Rurale, et Henri Joël N'Dri Kouadio, président de la JPDCI Estudiantine, toujours détenus sans jugement.

Le PDCI-RDA dénonce « des conditions d'interpellation irrégulières », estimant que les droits fondamentaux de ses membres n'ont pas été respectés -- absence d'assistance juridique, non-information des familles et violation de la procédure légale.

« Ces méthodes constituent de graves atteintes aux libertés individuelles garanties par la Constitution », soutient la formation politique, qui y voit une « stratégie d'intimidation et de musellement » à l'approche du scrutin présidentiel.

Pour le parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny, ces arrestations interviennent dans un contexte particulièrement sensible, à quelques semaines du vote présidentiel.

Le PDCI-RDA y voit une tentative d'affaiblir l'opposition et de freiner la mobilisation pour « des élections inclusives, transparentes et démocratiques ».

Le parti dirigé par Tidjane Thiam réclame la libération « immédiate et sans condition » de tous ses militants détenus et appelle les autorités ivoiriennes à garantir le respect des libertés publiques et du droit à la défense. Il en appelle également à l'opinion nationale, aux organisations de défense des droits de l'homme et à la communauté internationale pour « constater ces dérives graves » et rappeler au gouvernement ivoirien « ses obligations en matière de respect des libertés démocratiques ».

Enfin, le PDCI-RDA exhorte ses militants à rester mobilisés, vigilants et à poursuivre leur engagement « par des moyens légaux », réaffirmant sa détermination à jouer pleinement son rôle de parti d'opposition responsable.