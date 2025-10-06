Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le COJEP suspend sa participation aux activités de la CAP-CI

5 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) au cours de sa convention extraordinaire tenue à la Fondation Felix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, le samedi 4 octobre 2025, sa suspension aux activités de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire (CAP-CI).

Dans la motion lue, le parti estime que la CAP-CI est une coalition non idéologique et non électoraliste. Raison pour laquelle, les délégués ont donné mandat au président Charles Blé Goudé, d'engager la procédure de suspension de la participation du parti aux activités de cette coalition politique.

La motion s'est fondée sur la spéciale adoptée lors du 2e Congrès ordinaire du 24 novembre 2023, relative à la participation du parti aux élections de 2025, où les délégués ont réaffirmé la volonté du COJEP d'obtenir l'alternance politique par la voie démocratique.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie du COJEP, qui entend désormais concentrer ses efforts sur la conquête du pouvoir d'État à travers le choix de son candidat.

