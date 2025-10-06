Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Cojep choisit de voter Simone Ehivet Gbagbo

5 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Simone Ehivet Gbagbo est le choix du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), pour la présidentielle du 25 octobre prochain.

Elle a été choisie à l'issue d'un vote interne organisé dans le cadre de la convention nationale du parti présidé par Charles Blé Goudé, le samedi 4 octobre 2025, à la Fondation FHB de Yamoussoukro. Ce, après un débat houleux et une élection en présence d'un huissier de justice.

Au terme de ce scrutin l'ancienne Première dame a recueilli 127 voix, représentant 77 % des suffrages exprimés, contre 31 voix (19 %) pour Ahoua Don Mello. Henriette Lagou a obtenu une voix, tandis que Jean-Louis Billon n'a enregistré aucun vote.

Charles Blé Goudé à l'occasion a retracé le parcours politique de Simone Gbagbo. Il a fait le portrait d'une femme politique battante et de conviction.

De cette volonté de voter pour Simone Gbagbo, part dès le 4 octobre, une concentration des énergies sur la campagne. Charles Blé Goudé sur le champ, a donc mis ses militants en mission afin de sillonner tous les hameaux du pays pour Simone Ehivet Gbagbo.

Le président du Cojep a aussi confié qu'il s'engage à rapprocher Simone Gbagbo et Ahoua Don Mello pour être encore plus fort.

Faut-il le rappeler, avant ce scrutin qui a laissé libre choix aux militants du Cojep, le président du parti a rencontré et échangé avec les candidats de l'opposition seule Henriette Lagou pour s'informer sur les différents programmes de société et également de les rapprocher pour quoi de faire bloc pour une victoire de l'opposition.

