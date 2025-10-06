Cote d'Ivoire: Toulepleu - Un hôpital modernisé avec plus de 400 millions F CFA d'équipements

La remise d'un important lot d'équipements médicaux destinés à renforcer les capacités techniques et humaines de l'Hôpital général s'est déroulée, le 4 octobre 2025, à Toulepleu.

Cette initiative, estimée à plus de 400 millions de francs CFA (hors ambulance), s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, dont l'ambition demeure constante : rapprocher les services publics des populations et garantir à chaque citoyen, où qu'il se trouve, un accès équitable à des soins de qualité.

Le don comprend un service de radiologie entièrement équipé, un laboratoire de biologie modernisé avec des matériels de pointe ainsi qu'une maternité rénovée dotée d'équipements neufs et performants. À ces acquisitions majeures s'ajoute une ambulance moderne et équipée, destinée à améliorer la prise en charge des urgences, à réduire les délais d'intervention et à sauver davantage de vies.

Au-delà de ces apports matériels, les travaux de construction de deux blocs opératoires ultramodernes sont en cours. Et permettront bientôt de hisser l'hôpital parmi les plateaux techniques de référence du pays.

Dans la dynamique de ce renforcement, le Rotary International a également apporté son appui avec un don de microscopes à écran, de micropipettes et d'un réfrigérateur médical. Ce geste de solidarité traduit l'importance d'une action collective pour garantir une santé de qualité à tous.

Le Ministre de la Santé, Pierre Dimba, a été salué pour son engagement constant et son appui à la vision présidentielle, qui repose sur une santé de proximité, moderne et accessible.

Pour les populations de Toulepleu, cette cérémonie marque la matérialisation d'une promesse tenue. A savoir celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, équitable et prospère, où chaque citoyen, même dans les zones les plus reculées, bénéficie des mêmes chances face aux défis sanitaires.