Selon le Bulletin des interventions du 4 octobre 2025 publié par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), les autorités ont décidé de suspendre temporairement l'écrêtage du bassin de Keur Kabb à Touba, à la suite d'une vive opposition des riverains. Ces derniers redoutaient que l'opération ne provoque une inondation de leurs habitations et de leurs périmètres agricoles.

Le sous-préfet s'est rendu sur les lieux dans la journée du 3 octobre pour échanger avec les populations. Malgré les explications techniques fournies par les agents de l'ONAS, qui ont rappelé que l'écrêtage présenterait moins de risques qu'un débordement incontrôlé, les réticences ont persisté. Face à cette situation, le préfet a ordonné la mise en stand-by de l'opération.

En guise d'alternative, les autorités ont décidé d'accélérer l'excavation des trois hectares restants du bassin. Le Directeur général de l'ONAS, Séni Diène, a ainsi annoncé le renforcement du dispositif avec le déploiement de 20 camions supplémentaires, en plus des 18 déjà mobilisés par l'entreprise Henan Chine. Cette mesure vise à prévenir tout risque de débordement, alors que le niveau de l'eau continue de monter depuis plus d'un mois dans l'unique exutoire du bassin.

Timide baisse des eaux dans plusieurs quartiers

Le bulletin signale également une baisse timide du niveau des eaux dans plusieurs zones de la ville, notamment à Nguélémou, Nguiranène, PK9, Younou Darou et Niarry Cafetière. Le bassin de Nguélémou demeure cependant le principal réceptacle des eaux drainées et non drainées de Touba, recevant notamment celles refoulées depuis les bassins de Keur Niang.

Les équipes de l'ONAS poursuivent le pompage en continu, en lien avec les sapeurs-pompiers, la DPGI et l'association Touba Ca Kanam.

Plusieurs points bas asséchés.

Grâce à la mobilisation des camions-pompeurs, plusieurs points bas ont été libérés de leurs eaux : Jummah Serigne Saliou, Lekku Fii, Route Hôpital Djanatou 1 et 2, Al Hazar Ndame, Croisement Cheikh Bombaly, Polyclinique, Darou Miname, Garou Bou Ndaw et Ndamatou. Les stations de la Mairie, de Touba Ca Kanam et de la Mosquée ont également été vidées, tandis que le pompage se poursuit à Nguédé et Keur Niang, où le niveau d'eau était estimé à 2,2 mètres le 3 octobre.