Sénégal: La ministre Yassine Fall attendue à la prison de Rebeuss, ce lundi

Madame Yassine Fall, nouvelle ministre de la Justice et Garde des Sceaux, effectuera ce lundi 6 octobre 2025 sa première sortie officielle à la Maison d'Arrêt de Rebeuss, à partir de 10h00, a-t-on appris de ses services.

Selon un communiqué, cette visite vise à évaluer les conditions de détention et le cadre de travail du personnel pénitentiaire, dans le cadre de la volonté affichée du Ministère de renforcer la gouvernance du système pénitentiaire.

À l'issue de cette visite, elle s'adressera à la presse pour partager ses premières impressions et annoncer ses orientations prioritaires pour l'avenir des prisons sénégalaises.

Cette initiative intervient dans un contexte de réformes visant à améliorer le suivi des détenus et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, soulignant la volonté de la nouvelle équipe ministérielle d'insuffler une dynamique de modernisation et de transparence.