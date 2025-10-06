Gabon: Interdiction de fabriquer ou d'importer des bouteilles en plastique à usage unique sans bouchon solidaire

Le Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat informe l'opinion nationale que, conformément à l'Arrêté n° 000218/MEEC du 02 septembre 2025 portant obligation de mise en oeuvre des bouchons solidaires sur les bouteilles en plastique à usage unique en République Gabonaise, pris en application de l'Ordonnance n°0012/PR/2024 du 26 février 2024, ratifiée par la Loi n°009/2024 du 5 août 2024, la mise sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique dépourvues de bouchons solidaires sera interdite sur l'ensemble du territoire national à compter du 01er janvier 2026.

Un bouchon solidaire est un bouchon, couvercle ou capsule en plastique qui demeure attaché au corps de la bouteille après ouverture. Ce dispositif vise à limiter la dispersion des déchets plastiques dans l'environnement et à faciliter leur collecte et leur recyclage.

Dans le cadre de la mise en oeuvre progressive de cette mesure, et afin de garantir l'adhésion de tous les acteurs concernés, le Gouvernement a arrêté le calendrier suivant, que chacun est invité à respecter pleinement :

· 01er janvier 2026 : interdiction de fabriquer ou d'importer des bouteilles en plastique à usage unique sans bouchon solidaire ;

· 31 janvier 2026 : fin de la période transitoire pour écouler les stocks existants de bouteilles en plastique à usage unique, munies de bouchons non solidaires ;

· À partir du 01er février 2026 : toute mise sur le marché, distribution ou vente de bouteilles non conformes sera strictement prohibée.

Le Ministère attire l'attention de tous sur les impacts positifs attendus de cette mesure dont les bénéfices se traduiront notamment par :

· Une réduction de la pollution plastique dans les sols, les cours d'eau et les espaces urbains ;

· Un renforcement de l'économie circulaire par la collecte et le recyclage des bouchons ;

· Le soutien à des actions solidaires, grâce à la valorisation des bouchons collectés au profit de projets sociaux et environnementaux.

C'est ensemble, par notre engagement collectif et notre responsabilité partagée, que nous construirons un Gabon plus propre, plus et plus durable.

Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat