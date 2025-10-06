Cote d'Ivoire: Korhogo - Le Cheick Ousmane Diakité inaugure la Mosquée Hadja Salamata Mariam Ouattara

Le Cheick Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), a procédé à l'inauguration de la Mosquée Hadja Salamata Mariam Ouattara. C'était le vendredi 3 octobre 2025, à Korhogo.

Érigée par les enfants Tohé (Malick, Hady, Annick et Djeny) en hommage à leur mère, Hadja Salamata Mariam Ouattara épouse Tohé, cette mosquée se veut un espace sacré, mais aussi un lieu de transmission et de cohésion sociale. « Une mosquée est à la fois un refuge spirituel et un centre communautaire », a rappelé le Cheick Diakité, insistant sur son rôle formateur pour les consciences et les futurs leaders.

La cérémonie a rassemblé un grand nombre de fidèles et de personnalités, parmi lesquelles le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du président de la République, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck. À leurs côtés, le chef de canton Issa Coulibaly, le député-maire Lacina Ouattara dit Lass PR et de nombreux cadres et fils de Korhogo ont témoigné leur attachement à cette initiative.

La lecture intégrale du Saint Coran par plus de 300 imams venus du Poro et du Tchologo a ouvert la cérémonie. Elle a été suivie par l'intronisation de l'imam principal, Soro Djakaridja Zakaria, et la pose symbolique de la première pierre d'une école confessionnelle qui portera le même nom que la mosquée.

L'imam Samassi, de la mosquée Riviera 3 d'Abidjan, a rendu hommage à la défunte, saluant « une femme pieuse, généreuse et profondément engagée dans sa communauté ».

Selon lui, cet édifice religieux incarne l'héritage spirituel et social d'Hadja Salamata Mariam Ouattara.

La prière de Djouma, dirigée par le Cheick Diakité, a rassemblé dignitaires et fidèles dans une ambiance de ferveur. Le guide religieux a exhorté l'imam Soro à faire de la mosquée un modèle d'application des préceptes islamiques. Il a également invité la communauté musulmane à s'impliquer dans le processus électoral en cours, dans un esprit de paix et de responsabilité.

Des bénédictions ont été prononcées pour le Président de la République, des prières ont honoré la famille donatrice, et des messages d'unité ont été portés pour la Côte d'Ivoire. Cette journée historique s'est conclue dans une atmosphère de foi, de mémoire et d'espérance, plaçant Korhogo sous le signe de la spiritualité et de la cohésion nationale.