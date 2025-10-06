Cote d'Ivoire: Bafing/Serifina - Un centre de santé intégré remis aux populations

Le village de Serifina, dans la région du Bafing, a reçu les clés de son centre de santé intégré.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Il s'agit du sous-préfet de Ouaninou, Max Landry Kacou, le directeur général du Conseil régional, l'honorable Youssouf Dosso, le conseiller technique représentant le président du Conseil régional, le ministre Mamadou Sanogo, ainsi que les responsables départementaux de la santé, les autorités locales et la notabilité villageoise.

Le nouveau centre de santé inauguré, le 19 septembre 2025, comprend une maternité et un dispensaire entièrement équipés, renforcés par deux logements destinés au personnel soignant : l'un pour l'infirmier, l'autre pour la sage-femme. Une infrastructure qui vient répondre à un besoin vital de la communauté.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, le chef du village, Bamba Falikou, a exprimé sa profonde gratitude au Conseil régional et particulièrement au ministre Mamadou Sanogo. Il a souligné que cette dotation redonne de l'espoir aux habitants de Serifina et des villages environnants, longtemps confrontés à l'absence d'un centre de santé. « Nous prendrons soin de ce joyau et du personnel que nous attendons avec impatience », a-t-il assuré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Désormais, il ne reste plus que l'affectation des agents de santé pour que ce centre ouvre ses portes et remplisse pleinement sa mission : offrir aux populations locales un accès de proximité aux soins, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie.