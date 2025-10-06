Cote d'Ivoire: Deux individus recherchés - Une récompense offerte par le Procureur de la République

La Police nationale a lancé, ce dimanche 5 octobre 2025, un avis de recherche visant deux individus accusés d'avoir proféré des injures publiques à l'encontre du Président de la République, Alassane Ouattara, via les réseaux sociaux.

Selon un communiqué officiel, les deux personnes, dont les images circulent déjà en ligne, sont activement recherchées. La Police invite toute personne disposant d'informations permettant de les localiser et de les présenter devant les juridictions compétentes à les transmettre sans délai.

Dans le cadre de cette opération, le Procureur de la République, à travers un appel à témoin numéro 38, offre une récompense d'un million de francs CFA à toute personne fournissant des renseignements fiables menant à l'identification et à l'arrestation des mis en cause. Les autorités rassurent que toutes les informations recueillies seront traitées de manière anonyme, afin de préserver la confidentialité et la sécurité des témoins.

Il convient de rappeler que, la semaine dernière, un autre individu avait été condamné à cinq ans de prison ferme pour des faits similaires. Cette démarche traduit la volonté des pouvoirs publics de préserver le respect des institutions républicaines et de lutter contre les dérives verbales ainsi que les atteintes à la dignité des personnes sur les réseaux sociaux.