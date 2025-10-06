Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le ministre Vagondo Diomandé appelle à la vigilance et à la rigueur

À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire renforce les dispositifs institutionnels et sécuritaires pour garantir un scrutin crédible, apaisé et transparent.

C'est dans ce cadre que le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a pris part, le 03 octobre 2025, à Yamoussoukro, à une réunion d'information et d'échanges organisée par la Commission Électorale Indépendante (CEI), à l'intention du corps préfectoral.

Cette rencontre, initiée par le Président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibiert, avait pour objectif de présenter le mode opératoire du processus électoral, tout en favorisant une harmonisation des approches et une meilleure compréhension des attentes des uns et des autres. Pour le ministre, il s'agit d'une initiative salutaire qui contribue à renforcer la synergie entre l'administration territoriale et l'organe en charge des élections.

Dans son intervention, le Général Vagondo Diomandé a tenu à saluer le leadership du Président de la CEI pour cette démarche inclusive, gage d'efficacité et de cohésion. Il a souligné que la réussite de l'échéance électorale à venir repose en grande partie sur l'implication active et le sens du devoir du corps préfectoral.

« Vous êtes les représentants de l'État sur le terrain. À ce titre, vous avez la responsabilité déterminante de veiller à la régularité et à la sérénité du processus électoral. Cela exige de chacun de vous une vigilance constante, une rigueur exemplaire et une fermeté à toute épreuve », a insisté le ministre, s'adressant directement aux préfets et sous-préfets.

Le premier responsable de la sécurité intérieure a également rappelé que ces qualités doivent s'accompagner d'un profond esprit de patriotisme et de professionnalisme. « L'objectivité et l'impartialité sont des valeurs cardinales qui doivent guider vos actions. Le peuple ivoirien attend de vous que vous soyez des garants de l'égalité entre tous les candidats et des protecteurs de la paix sociale », a-t-il martelé.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a par ailleurs mis en exergue l'importance d'un environnement électoral sécurisé et apaisé. Pour lui, la crédibilité du scrutin repose non seulement sur la qualité technique de l'organisation, mais également sur la confiance que les populations et les acteurs politiques accordent au processus. Cette confiance se construit par la transparence, l'équité et le respect scrupuleux des règles.

Le ministre Vagondo Diomandé a réaffirmé l'engagement total de son département ministériel à accompagner la CEI dans l'accomplissement de sa mission républicaine. « Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sera à vos côtés à chaque étape. Ensemble, nous devons oeuvrer pour des élections apaisées et crédibles, gage de stabilité et de sécurité pour la Nation », a-t-il déclaré.

À travers cette rencontre de Yamoussoukro, le gouvernement réitère son attachement à un processus électoral transparent et inclusif, condition indispensable pour le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le message du ministre apparaît ainsi comme un rappel fort. La présidentielle de 2025 doit être une étape décisive pour consolider la paix et la stabilité, dans un esprit de responsabilité partagée.