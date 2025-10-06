Cote d'Ivoire: Modernisation de l'agriculture - Le laboratoire de pédologie de l'ESA rénové

Le laboratoire de pédologie de l'Ecole supérieur d'agronomie (ESA), établissement logé au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) est désormais à la pointe de la technologie.

Rénové par le Projet des chaines de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique (Pccet), l'unité scientifique a été officiellement inaugurée le vendredi 3 octobre 2025, par Pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En présence de personnalités du monde enseignant et des représentants des partenaires techniques et financiers, le ministre a souligné l'importance pour la Côte d'Ivoire de se tourner vers la recherche scientifique pour moderniser son secteur agricole.

« Ce laboratoire devient un outil stratégique pour améliorer la connaissance de nos sols, orienter les choix culturaux, améliorer la productivité agricole (...) Ce laboratoire est une étape vers une Côte d'Ivoire où l'innovation scientifique soutient chaque secteur productif, où l'agriculture devient une source de prospérité partagée et où la recherche se traduit par des solutions concrètes », a déclaré le ministre Adama Diawara.

Le membre du gouvernement qui a souligné l'engagement du Président Alassane Ouattara en faveur de l'innovation et de la recherche scientifique a ressorti les bénéfices de ce laboratoire pour l'INPHB. « Les avantages pour l'INPHB et l'ESA c'est d'abord l'amélioration de l'étude superficielle des sols, amélioration de la productivité agricole, amélioration de la formation des étudiants et des chercheurs », a-t-il dit avant d'ajouter : « La Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole. Tout ce qui peut contribuer à améliorer la production agricole est bienvenue ».

A l'initiative de la remise à niveau de ce laboratoire, le PCCET représenté à cette cérémonie d'inauguration par Zeuh Lucette, spécialiste de la compétitivité au sein de ce programme financé par la Banque Mondiale a souligné le rôle clé que va jouer ce laboratoire. « Nous croyons que cela contribuera à l'amélioration de la qualité et la compétitivité des produits tant au niveau national qu'international. Nous aurons également une création d'emplois le long de la chaine de valeur agricole », a-t-elle fait savoir

Et de soutenir qu'il permettra d'obtenir des informations pédologiques fiables qui vont améliorer le rendement et la productivité des exploitants agricoles et aussi permettre aux décideurs de notre pays de pouvoir mieux planifier la production dans les différentes zones.

De son côté, Dr Moussa Diaby, Directeur général de l'INPHB s'est félicité de la réalisation de ce projet qui permet « d'ouvrir une nouvelle page dans le domaine de l'expertise des sols ». « Un laboratoire de pointe spécialisé dans ce domaine, il était important d'y arriver. Il sera une référence nationale mais surtout dans la sous-région», a-t-il ajouté.

La pédologie, faut-il le souligner, est l'étude des sols et de leurs caractéristiques. C'est une science clé pour l'amélioration de la productivité et la limitation des risques de mauvaise récolte. Le PCCET, projet financé par la Banque Mondiale qui s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement 2021-2025 a, en plus de cette rénovation, contribué au renforcement des capacités des enseignants de l'ESA.