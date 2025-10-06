Sénégal: Visite de prise de contact du Ministre des Infrastructures Monsieur Déthié FALL au FERA

Le Ministre des Infrastructures, Monsieur Déthié FALL poursuit ses visites de prise de contact dans les structures rattachées à son ministère. Il était ce vendredi 03 octobre 2025 à 06 h 30 du matin dans les locaux du Fonds d'Entretien routier autonome (FERA). A son accueil, il y avait le Directeur général du FERA Madame Soukèye DIOP avec son staff et ses agents.

Une réunion de travail s'est ensuite tenue avec la tutelle ministérielle. Dans son exposé, le Directeur Général du Fonds, a fait part au ministre les difficultés majeures auxquelles le fonds est confronté. Il s'agit principalement :

Paiement des instances échues du service de la dette contractée au niveau du marché financier local pour le financement de l'entretien routier

Dotation insuffisante dans le budget du FERA pour la prise en charge du paiement du service de la dette du prêt MUFG/UKEF relatif au Programme Spécial de Désenclavement (PSD) qui devrait permettre la construction de plus de 2700 km de routes à travers le territoire national

Lenteur dans la mobilisation des ressources

En termes de perspectives, le DG du FERA a évoqué principalement :

· La prise en charge effective des engagements du FERA (paiement des arriérés de salaires des cantonniers recrutés par les communes et des entreprises) ;

· L'affectation exclusive de la Taxe d'usage de la route (TUR) comme ressource propre destinée au FERA conformément aux dispositions réglementaires ;

· La diversification des sources de financement et l'optimisation des ressources du FERA ;

· La reprise des activités de financement de l'entretien du réseau routier structurant ;

· L'orthodoxie en matière de répartition des ressources prioritairement au réseau classé ;

· La nécessaire réforme du statut juridique du FERA pour une meilleure efficacité et conformité avec les nouveaux textes.

Prenant la parole, Monsieur ministre des Infrastructures s'est dit sensible aux difficultés financières du FERA notamment la mobilisation des ressources particulièrement la Taxe d'usage de la route (TUR). La conséquence est la dégradation continue des routes, faute d'entretien ajoute-t-il. Le ministre révèle avoir personnellement constaté cet état de fait.

Monsieur Déthié FALL s'est ainsi engagé à porter le plaidoyer auprès des plus hautes autorités du pays pour des solutions urgentes et définitives aux difficultés du Fonds d'entretien routier autonome.

Également, il s'est réjoui des propositions et suggestions pertinentes faites au cours de cette réunion de prise de contact.

Par ailleurs, Monsieur le ministre des Infrastructures a appelé le personnel du FERA à faire preuve de sacrifices afin de surmonter les contraintes du moment.