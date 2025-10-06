Mauritanie/Sénégal: Mondial 2026 (Q) - La FSF augmente le prix des billets pour Sénégal-Mauritanie

5 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

La Fédération sénégalaise de football a décidé d'augmenter le prix des billets pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Mauritanie, prévu le 14 octobre à 19 h GMT au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les nouveaux tarifs dévoilés par la FSF affichent une hausse significative : les billets pour les tribunes rouge, jaune (virages Nord/Sud) et jaune centre coûteront respectivement 3 000, 10 000 et 20 000 FCFA, contre 1 000, 3 000 et 5 000 FCFA lors du match contre le Soudan en septembre dernier.

Les prix des places en tribune annexe (loge) ont également été revus à la hausse, passant de 15 000 à 20 000 FCFA. Les supporters, déjà confrontés à des problèmes d'accessibilité au stade et à des prix élevés pour la nourriture, devront désormais dépenser davantage pour assister à la rencontre. Toutefois, la billetterie sera entièrement digitalisée, ce qui devrait permettre d'éviter les longues files d'attente.

