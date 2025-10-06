Angola: Le pays met en avant son potentiel agroalimentaire à la foire Fruit Attraction 2025

Luanda — L'Angola a présenté cette semaine à Madrid, lors de la foire internationale Fruit Attraction 2025, son potentiel dans la production horticole, notamment de fruits tropicaux, ainsi que ses principales zones de développement agricole.

Contrairement aux éditions précédentes, le pays disposait cette année d'un stand propre, témoignant de son engagement à renforcer sa présence sur le marché mondial. L'information a été communiquée dans une note de l'Agence pour la promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), transmise vendredi à l'ANGOP.

La délégation angolaise comprenait notamment Sérgio Amado, administrateur exécutif d'AIPEX, Edna Capalo, directrice nationale du Commerce, et Dionísio Joaquim da Costa, directeur général de l'INACOQ (Institut national de contrôle de la qualité), accompagnés par l'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina da Silva.

Dans son intervention, la diplomate a insisté sur la nécessité de renforcer les relations commerciales entre l'Angola et l'Espagne, en mettant l'accent sur le secteur agroalimentaire.

De son côté, Paula Lisboa, attachée commerciale de l'Angola en Espagne et au Portugal, a souligné la visibilité croissante du pays sur la scène internationale, ainsi que l'intérêt grandissant pour ses produits et opportunités d'investissement.

La foire Fruit Attraction 2025 a réuni quelque 120.000 exposants issus de plus de 150 pays, confirmant son statut de rendez-vous incontournable du secteur.

La participation de l'Angola à cet événement s'inscrit dans une stratégie de promotion du secteur agricole à l'international, en ligne avec les objectifs gouvernementaux de diversification économique et d'attraction d'investissements étrangers.