Angola: Le pays met en avant son potentiel agroalimentaire à la foire Fruit Attraction 2025

3 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/BS

Luanda — L'Angola a présenté cette semaine à Madrid, lors de la foire internationale Fruit Attraction 2025, son potentiel dans la production horticole, notamment de fruits tropicaux, ainsi que ses principales zones de développement agricole.

Contrairement aux éditions précédentes, le pays disposait cette année d'un stand propre, témoignant de son engagement à renforcer sa présence sur le marché mondial. L'information a été communiquée dans une note de l'Agence pour la promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), transmise vendredi à l'ANGOP.

La délégation angolaise comprenait notamment Sérgio Amado, administrateur exécutif d'AIPEX, Edna Capalo, directrice nationale du Commerce, et Dionísio Joaquim da Costa, directeur général de l'INACOQ (Institut national de contrôle de la qualité), accompagnés par l'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina da Silva.

Dans son intervention, la diplomate a insisté sur la nécessité de renforcer les relations commerciales entre l'Angola et l'Espagne, en mettant l'accent sur le secteur agroalimentaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Paula Lisboa, attachée commerciale de l'Angola en Espagne et au Portugal, a souligné la visibilité croissante du pays sur la scène internationale, ainsi que l'intérêt grandissant pour ses produits et opportunités d'investissement.

La foire Fruit Attraction 2025 a réuni quelque 120.000 exposants issus de plus de 150 pays, confirmant son statut de rendez-vous incontournable du secteur.

La participation de l'Angola à cet événement s'inscrit dans une stratégie de promotion du secteur agricole à l'international, en ligne avec les objectifs gouvernementaux de diversification économique et d'attraction d'investissements étrangers.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.