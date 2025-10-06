Sénégal: Pape Thiaw sur les éliminatoires du Mondial - 'Rien n'est encore joué'

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, assure que "rien n'est encore joué" dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, malgré la position de leader des Lions du Sénégal dans leur poule.

"Nous sommes une équipe respectée et respectable. J'en suis très fier. Mais je le répète, rien n'est encore joué. Alors, restons concentrés sur l'objectif ultime : la qualification", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes sénégalais.

Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde 2026, vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, contre la Mauritanie.

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B, après leur victoire renversante (3-2) face à la République démocratique du Congo à Kinshasa, lors de la huitième journée des éliminatoires, le 9 septembre dernier.

Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.

Le sélectionneur sénégalais s'élève contre l'idée que les Lions ont déjà validé leur ticket pour cette le Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, du 11 au 19 juillet.

"Ce sont les médias et les consultants qui entretiennent ce genre de débat. Mon staff et moi, sommes animés par l'envie de gagner le maximum de matchs possibles. Le Sénégal a un standing en Afrique et au niveau mondial à défendre", a soutenu Pape Thiaw.

Pour le sélectionneur national, les joueurs du Sénégal sont conscients de leur mission et sont décidés à "défendre parfaitement" les couleurs nationales.

Par rapport au choix de faire de Juba le lieu de rassemblement des Lions pour la préparation des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Pape Thiaw relève que "c'est juste une stratégie devant permettre de mettre tous les atouts" du côté de l'équipe nationale.

"Le Sud Soudan se trouve à l'Est de l'Afrique. Les joueurs peuvent rejoindre Juba. Nous aurons le temps de nous acclimater et de nous adapter par rapport à tous les aspects liés à l'environnement", a-t-il expliqué.

"Comme je l'avais déjà dit, je prends tous les matchs comme des finales", a insisté le technicien, vainqueur du CHAN avec les Lions locaux en 2023.

Il assure que "rien ne sera laissé au hasard" dans la quête du ticket pour la prochaine Coupe du monde de football.

"J'ai toujours refusé de jouer un match avant l'heure. Step by Step. Pour l'instant, nous allons affronter le Sud Soudan que nous respectons au même titre que toutes les autres équipes de notre groupe", a précisé Pape Thiaw.