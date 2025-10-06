Sénégal: Centre Talibou Dabo, une offre de service diversifiée et pluridisciplinaire (Directeur)

Dakar — Le centre Talibou Dabo de Grand-Yoff, spécialisé dans la prise en charge socio-éducative des enfants souffrant de handicap, propose une offre de service diversifiée et pluridisciplinaire allant d'un encadrement préscolaire à des programmes de rééducation par la kinésithérapie et la physiothérapie, a-t-on appris de son directeur, médecin thérapeute de formation, Aloïse Benoit Baba Diouf.

Créé en 1981, dans le but de créer une continuité entre prise en charge sanitaire et éducation, le centre Talibou Dabo a pour mission principale de "contribuer à la politique d'intégration des personnes handicapées physiques en prenant en charge les enfants ayant des handicaps moteurs", a expliqué son directeur.

"Aujourd'hui, la plupart des enfants qui viennent ici présentant des paralysies cérébrales, un ensemble de pathologies, des déficits moteurs avec des lésions ou des dysfonctions du cerveau à un stade précoce du développement", a-t-il précisé dans un entretien avec l'APS.

Les paralysies cérébrales peuvent ne pas être associées à une déficience intellectuelle. Il existe des personnes victimes de paralysies cérébrales mais qui sont aptes mentalement à suivre des enseignements apprentissages.

Aloïse Benoit Baba Diouf a ajouté que certaines personnes ont des difficultés si "subtiles que seuls les enseignants formés en adaptation pédagogique arrivent à gérer".

Beaucoup parmi ces enfants n'ont pas la possibilité de s'asseoir dans une classe et de suivre le programme scolaire, ce dont ils bénéficient au centre Talibou Dabo, qui propose une "offre de service différente pour ces enfants dans la mesure du possible".

"Nous avons trouvé en interne les moyens de monter une unité médico-socio-éducative spécialisée mais nous avons besoin de l'accompagnement et de la validation de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Education nationale, qui assure l'accompagnement technique du centre", a-t-il poursuivi.

"L'unité n'est pas une offre de l'éducation nationale. C'est une offre de service du centre Talibou Dabo et les enfants de l'unité bénéficient de kinésithérapie, de rééducation, de psychomotricité, d'ergothérapie, avec une éducation spécialisée qui donne des programmes individualisés", a précisé Aloïse Benoit Baba Diouf.

Selon lui, l'objectif n'est pas de donner à ces enfants un métier, mais de leur permettre d'exprimer tout leur potentiel, malgré leur handicap.

Le centre Talibou Dabo déroule aussi un programme d'insertion professionnelle pour participer à l'employabilité des personnes en situation de handicap.

"A notre niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer des alternatives en termes de formation professionnelle. Nous avons déjà formé cette année des anciens élèves du centre, qui sont hors-circuit, des adolescents et des adultes, pour leur donner une formation dans les métiers agricoles", en partenariat avec le YMCA, une ONG chrétienne protestante interprofessionnelle, a-t-il dit en guise d'exemple.

Il signale aussi qu'une cinquantaine de jeunes sont en attente d'être formés en informatique et bureautique par l'Office national de formation professionnelle (ONFP).

Le centre Talibou Dabo essaie ainsi "de trouver des alternatives", même si ses services incluent déjà un volet formation professionnelle, afin que les jeunes handicapés puissent plus facilement trouver un métier.

"Il faut qu'on songe à élargir l'offre de services. Ça va même jusqu'à l'accompagnement de fin de vie car, il y a des enfants qui ont un pronostic fonctionnel engagé et même un pronostic vital réservé, qui ont besoin de cet accompagnement", souligne Aloïse Benoit Baba Diouf.

Il insiste, dans le même temps, sur la nécessité d'augmenter la capacité d'accueil du centre pour donner à plus d'enfants, l'opportunité d'être pris en charge.

"Notre capacité d'accueil est limitée alors que la demande est de plus en plus forte", fait observer docteur Diouf, en demandant l'extension de l'école élémentaire qui ne reçoit que des enfants handicapés moteurs.

Le centre a également besoin d'une structure qui puisse prendre en charge les handicapés moteurs associés à d'autres troubles, des enfants qui ne pourront pas suivre le programme classique, conclut-il.