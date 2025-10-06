Tunisie: Hammamet accueille le congrès national de la Société Tunisienne de Gériatrie et de Gérontologie

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Société Tunisienne de Gériatrie et de Gérontologie organise la quatrième édition de son Congrès National les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 dans la ville de Hammamet.

Placé sous la supervision du Ministère de la Santé, le congrès abordera plusieurs sujets liés à la santé des personnes âgées, en mettant l'accent sur l'importance du mouvement et son rôle dans la préservation de l'autonomie et de la qualité de vie des seniors.

Des experts de Tunisie et d'Europe sont attendus pour animer les débats et échanger sur les derniers développements scientifiques dans le domaine des soins aux personnes âgées, notamment en cardiologie, neurologie et nutrition. L'objectif est d'encourager la prévention et la réadaptation pour aider les seniors à vivre de manière indépendante et saine le plus longtemps possible.

Des conférences et des ateliers pratiques seront également organisés pour éclairer les participants sur les dernières avancées et les nouvelles législations concernant la gériatrie en tant que spécialité nouvelle et essentielle en Tunisie. Le pays, à l'image du reste du monde, connaît un vieillissement démographique, avec une proportion de la population âgée de plus de 60 ans qui est passée de 9,3 % en 2004 à 16,9 % en 2024.

