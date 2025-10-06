Tunisie: EST-ESS (1-0) - Un beau vainqueur, un super vaincu !

Les "Sang et Or", avec un effectif mieux loti, ont préservé leur invincibilité face à des Étoilés qui se sont battus comme ils le pouvaient.

Intense et disputé de bout en bout, le classico qui a opposé hier à Radès l'Espérance à l'Etoile, a tenu ses promesses. Par ailleurs, on n'a pas attendu longtemps pour assister à la première bonne occasion du match. On jouait la 12' lorsque le portier étoilé, Sabri Ben Hassen, auteur d'une belle parade, dévie en corner la puissante frappe de Chiheb Jebali avant que Houssem Tka ne voie son tir s'écraser contre la transversale.

Et si les "Sang et Or" ont adopté un jeu totalement orienté vers l'offensive, les Etoilés ont préféré jouer la carte de la prudence en optant pour le bloc bas, tout en opérant par des contres rapides quand l'occasion se présentait. Les hommes de Mohamed Ali Nafkha ont opté également pour un pressing sur le porteur du ballon, ce qui a compliqué la tâche des attaquants espérantistes.

Mais au fil des minutes, les "Sang et Or", beaucoup plus entreprenants, ont fini par trouver la faille : suite à un corner tiré par Belaili, Jebali tente de sortir le ballon, Guenichi finit par s'en approprier avant de servir Sasse qui, de la tête, loge la balle dans les filets (27').

Les Etoilés ont tenté de revenir dans le match avant la pause mi-temps. A la 43', le tir de Dhaoui est repoussé par le mur défensif espérantiste. Et dans le temps additionnel de la période initiale, Ben Choug rate une grosse opportunité de scorer quand, suite à un coup franc, sa reprise de la tête frôle le montant droit de la cage de Ben Saïd (45'+2).

La mi-temps des occasions ratées...

En seconde période, le rythme de jeu est monté d'un iota. D'un côté, des Espérantistes plus déterminés que jamais à doubler la mise, histoire de tuer le match. D'un autre côté, des Etoilés ne baissant pas les bras à la recherche du but égalisateur.

Sauf que cette seconde période a été la mi-temps des occasions ratées, d'un côté comme de l'autre. Côté espérantiste, suite à un travail bien mené de Tka, Belaïli centre de la droite pour Jebali dont la tête plongeante passe légèrement à côté (54').

Quelques minutes plus tard, le même Belaïli est revenu à la charge, sert cette fois-ci Boualia qui voit sa balle s'écraser sur la transversale (62')

Côté étoilé, l'avant-centre Yassine Chaabani, incorporé par Mohamed Ali Nafkha au cours de la mi-temps, a été l'auteur d'une grosse occasion quand, suite à un centrage de Ferjani, sa puissante frappe est dégagée de la main gauche par Ben Saïd avant que Guenichi n'éloigne totalement le danger en dégageant la balle (69'). Quelle parade de Béchir Ben Saïd qui sauve son équipe d'un but tout fait !

Au final, les "Sang et Or" et les Etoilés, fidèles à leur réputation, nous ont offert un beau classico. Les deux protagonistes ont livré un bon volume de jeu et aucun d'eux n'a baissé les bras jusqu'à ce que l'arbitre ne donne le coup de sifflet final.

EST : Ben Saïd, Ben Ali (Bouchniba 38'), Laifi, Tougaï (Ogbelu 45'), Meriah, Guenichi, Tka, Jebali (Jelassi 78'), Sasse (Boualia 46'), Danho (Jabri 78') et Belaïli.

ESS : Ben Hassen, Ghedamsi, Hnid, Alphonce, Ferjani, Ouerteni, Bouslama (Ben Amor 86'), Ben Choug (El Glaieb 86'), Maazouz (Chaabani 66'), Senghor et Dhaoui (Horchani 90'+2).