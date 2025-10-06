Egypte: Disparition d'une pièce archéologique rare

Quelques jours seulement après le vol d'un bracelet pharaonique antique, une affaire qui a beaucoup préoccupé l'opinion publique égyptienne, un rare panneau archéologique a disparu de la zone archéologique de Saqqarah, à Gizeh, dans le sud du pays.

Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil Suprême des Antiquités, a confirmé que toutes les mesures légales nécessaires avaient été prises et que l'affaire avait été entièrement déférée au parquet pour enquête.

Il a expliqué que le tombeau était totalement scellé et était utilisé comme entrepôt pour les antiquités depuis sa découverte dans les années 1950, et n'avait pas été ouvert depuis 2019. Il a également mentionné la formation d'une commission archéologique pour inventorier le contenu du tombeau.

Il a ajouté que dès la réception du rapport de la commission archéologique, l'affaire a été transmise au parquet le même jour pour enquête, soulignant que le ministère du Tourisme et des Antiquités suit de près l'évolution de l'enquête en coordination avec les autorités compétentes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Magdy Shaker, archéologue en chef au ministère du Tourisme et des Antiquités, a déclaré qu'il existait des informations concernant la disparition d'un panneau archéologique d'une des tombes de la région de Saqqarah, plus précisément de la célèbre tombe de « Khenti Ka », qui est utilisée comme entrepôt pour les pièces archéologiques. Il a précisé que le panneau était en calcaire, mesurait environ 40 sur 60 centimètres et représentait trois scènes de la vie quotidienne sous l'Ancien Empire.

M. Shaker a également indiqué que les autorités compétentes, y compris le Conseil Suprême des Antiquités, procèdent actuellement à un inventaire exhaustif et complet des entrepôts pour connaître tous les détails.

La tombe de « Khenti Ka » est située dans la zone archéologique de Saqqarah, au sud de la pyramide à degrés de Djéser, et est l'une des tombes importantes datant de la fin de la dynastie de l'Ancien Empire.

Vol d'un bracelet en or antique

Cet incident survient environ deux semaines après une autre affaire très médiatisée : le vol d'un bracelet en or antique du Musée égyptien de la place Tahrir, datant de la Troisième Période Intermédiaire.

Le parquet administratif en Égypte a révélé qu'une employée, spécialiste en restauration au Musée égyptien, avait détourné le bracelet et quitté son lieu de travail pour le vendre ultérieurement.

L'inspection du musée par le parquet a montré que le bracelet volé datait de la Troisième Période Intermédiaire, soit environ 900 ans avant J.-C. Il est fait d'or pur, incrusté d'une rare pièce de lapis-lazuli, et était exposé dans l'une des salles du musée avant d'être déposé au laboratoire de restauration pour être préparé en vue d'une exposition à l'étranger.