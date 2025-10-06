Tunisie: Rites de la Omra - Tous les visas sont désormais acceptés

Le ministère du Hajj et de la Omra du Royaume d'Arabie Saoudite a confirmé que tous les détenteurs de visas de tout type peuvent accomplir les rites de la Omra durant leur séjour dans le Royaume. Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à simplifier les procédures pour les pèlerins et à élargir le cercle des bénéficiaires des services offerts, conformément aux objectifs de la Vision saoudienne 2030.

Le ministère, selon l'agence de presse saoudienne (SPA), a précisé que ces visas incluent :

· le visa de visite personnelle et familiale.

· le visa touristique électronique.

· le visa de transit (transit).

· le visa de travail.

· Ainsi que d'autres types de visas.

Cette démarche s'inscrit dans l'approche du Royaume visant à faciliter l'arrivée des Musulmans du monde entier pour accomplir les rites en toute simplicité et sérénité.

Plateforme numérique « Nusuk Omra »

Le ministère a également signalé le lancement récent de la plateforme « Nusuk Omra », qui permet à ceux qui souhaitent accomplir la Omra de réserver leurs services, de choisir leurs rendez-vous directement et de délivrer le permis de Omra par voie électronique en toute simplicité. La plateforme représente une expérience numérique intégrée offrant aux bénéficiaires, flexibilité et confort dans l'organisation de leur Omra.