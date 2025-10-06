Tunisie: Eliminatoires de la coupe du monde 2026 - L'équipe nationale démarre son stage à Gammarth

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale tunisienne de football a entamé dimanche soir son stage de préparation en vue des deux prochains matchs contre les équipes de Sao Tomé et de la Namibie, prévus les 10 et 13 octobre courant au stade Hamadi Agrebi de Radès. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des neuvième et dixième journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

La première séance d'entraînement s'est déroulée dans une salle de sport au lieu de résidence à Gammarth, avec la participation de huit joueurs : Aïssa Laïdouni, Naïm Sliti, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Ben Larbi et Nour Hadhria.

L'effectif devrait être au complet aujourd'hui, lundi, avec l'arrivée du reste des joueurs.

L'équipe tunisienne a déjà assuré sa qualification pour le Mondial en terminant en tête du Groupe H avec 22 points, devant la Namibie (15 points), le Libéria (11 points), le Malawi et la Guinée Équatoriale (10 points), et Sao Tomé (sans point).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.