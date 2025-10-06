Tunisie: Eliminatoires de la coupe du monde 2026 - L'équipe nationale démarre son stage à Gammarth

L'équipe nationale tunisienne de football a entamé dimanche soir son stage de préparation en vue des deux prochains matchs contre les équipes de Sao Tomé et de la Namibie, prévus les 10 et 13 octobre courant au stade Hamadi Agrebi de Radès. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des neuvième et dixième journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

La première séance d'entraînement s'est déroulée dans une salle de sport au lieu de résidence à Gammarth, avec la participation de huit joueurs : Aïssa Laïdouni, Naïm Sliti, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Ben Larbi et Nour Hadhria.

L'effectif devrait être au complet aujourd'hui, lundi, avec l'arrivée du reste des joueurs.

L'équipe tunisienne a déjà assuré sa qualification pour le Mondial en terminant en tête du Groupe H avec 22 points, devant la Namibie (15 points), le Libéria (11 points), le Malawi et la Guinée Équatoriale (10 points), et Sao Tomé (sans point).