Afrique du Nord: Algérie-Tunisie en train - La SNTF publie les nouveaux horaires et tarifs

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a rendu publics les détails des dessertes internationales reliant l'Algérie à la Tunisie, avec des départs réguliers programmés depuis et vers Annaba et Tunis.

Selon le calendrier communiqué, les trains quitteront Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, pour rejoindre la capitale tunisienne à 18h27, après avoir marqué des arrêts à Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja. Dans le sens retour, les départs de Tunis sont prévus les lundis, mercredis et vendredis à 8h25, avec une arrivée à Annaba à 18h20.

Les formalités douanières et de police s'effectueront à la gare internationale de Souk Ahras pour le côté algérien et à Ghardimaou pour le côté tunisien.

Concernant la billetterie, les voyageurs peuvent se procurer leurs titres de transport à Annaba, Souk Ahras, ainsi que dans les principales gares du pays, dont Alger, Oran et Constantine.

La grille tarifaire publiée fixe le prix d'un aller simple à 1 900 dinars en première classe et 1 640 dinars en seconde, tandis que l'aller-retour est proposé respectivement à 3 485 et 3 040 dinars. Les enfants de moins de quatre ans bénéficient de la gratuité, et ceux âgés de 4 à 12 ans profitent d'une réduction de 50 %.