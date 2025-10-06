Tunisie: Industrie des composants aéronautiques - 80 entreprises pourvoyeuses de 20 000 emplois

80 entreprises opérant dans le secteur de l'industrie des composants aéronautiques en Tunisie fournissent environ 20 000 emplois, selon les informations fournies par Slim Ferchichi, Directeur des Industries Métalliques, Mécaniques et Électriques à la Direction Générale des Industries Manufacturières du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Sur les ondes de la Radio Nationale, M. Ferchichi a indiqué que le secteur de l'industrie des composants automobiles contribue à hauteur de 3,5 % au Produit Intérieur Brut (PIB), avec un taux de croissance annuel de 8 %.

Le responsable a précisé que ce secteur réalise des exportations d'une valeur de 2 milliards de dinars, ajoutant que l'étude nationale pour la promotion de l'industrie et de l'innovation vise, entre autres objectifs, à augmenter la part des industries manufacturières.

Le Pacte de Compétitivité pour l'Industrie des Composants Aéronautiques

L'invité de la Radio Nationale a souligné que le Pacte de Compétitivité pour l'Industrie des Composants Aéronautiques s'inscrit dans la vision nationale de promotion des secteurs prometteurs, l'objectif principal étant que la Tunisie devienne une plateforme dans ce secteur.

M. Ferchichi a mentionné l'existence de zones industrielles complètes dédiées à la fabrication de composants aéronautiques à Mghira, Sousse et Soliman.

Il a également mis en lumière les objectifs spécifiques de ce Pacte, qui consistent à augmenter la part des industries manufacturières dans le PIB pour atteindre 7 % en 2030, contre 3,5 % en 2023.

Parmi les autres objectifs spécifiques du Pacte, il y a l'augmentation des exportations afin qu'elles atteignent 4 milliards de dinars à l'horizon 2030, contre 2 millions de dinars en 2023.

M. Ferchichi a confirmé que le Pacte vise également la création de 8 000 emplois spécialisés.