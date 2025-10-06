Tunisie: Clôture du canal Medjerda - Le ministère de l'Agriculture précise

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques a indiqué que la Société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord exécute chaque année un programme de clôture du canal Medjerda, sur la base des demandes de l'Office national de la protection civile, et ce, aux points jugés prioritaires et à haut risque.

Ce programme concerne les gouvernorats de La Manouba, Tunis, Ben Arous et Nabeul, sur une longueur totale de 240 km.

Dans sa réponse à une question écrite du député Mohamed Ali Fnira, publiée sur le site officiel du Parlement, le ministère a précisé que la Société d'exploitation met en oeuvre un programme annuel de clôture réparti entre les quatre gouvernorats, selon les priorités, le degré de risque et les budgets alloués chaque année, provenant de ses ressources propres.

La question du député portait sur les dernières avancées du projet de protection du canal Medjerda, notamment la mise en place d'une barrière métallique du côté du village de Lakhouine, dans la délégation de Grombalia (gouvernorat de Nabeul). Il a souligné l'importance de ce projet pour la protection des vies humaines face aux risques de chute dans le canal.

