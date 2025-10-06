Gabon: Franceville - L'honorable Justine Judith Lekogo condamne avec fermeté l'assassinat de Maman Odette Nfoudou

C'est avec une profonde tristesse et une vive indignation que l'honorable Justine Judith Lekogo a réagi à l'assassinat tragique de Madame Odette Nfoudou, affectueusement appelée maman Odette, survenu dans le deuxième arrondissement de Franceville, quartier Ondzieni.

Dans une déclaration empreinte d'émotion, l'élue a condamné avec la plus grande fermeté cet acte barbare et inhumain, qui vient endeuiller une fois de plus une famille innocente et plonger toute la communauté dans la consternation.

Selon les témoignages recueillis, maman Odette, femme courageuse et travailleuse, menait une vie simple et digne. Chaque matin, elle se rendait en brousse pour cultiver le manioc qu'elle revendait ensuite au marché de Potos, afin de subvenir aux besoins de ses enfants et petits-enfants. Appréciée pour sa bonté et sa discrétion, elle n'avait aucun différend connu avec quiconque dans le quartier.

L'honorable Justine Judith Lekogo a déploré la recrudescence de tels crimes dans la région et a appelé le Ministère de la Justice ainsi que les forces de l'ordre à tout mettre en oeuvre pour faire la lumière sur ce meurtre odieux. Elle a insisté sur la nécessité d'identifier, d'arrêter et de traduire en justice les auteurs et les commanditaires de cet assassinat dans les plus brefs délais.

« Aucune vie humaine ne doit être enlevée impunément », a-t-elle martelé, soulignant qu'il est urgent que les autorités renforcent les mesures de sécurité dans les quartiers afin de restaurer la confiance des populations.

L'élue a également rappelé que le deuxième arrondissement de Franceville ne saurait devenir un terrain d'expression pour les criminels, et a réaffirmé son engagement à défendre la justice et la dignité de chaque citoyen.

En conclusion, l'honorable Justine Judith Lekogo a rendu un vibrant hommage à maman Odette Nfoudou, symbole de courage et de dévouement, tout en exprimant sa compassion et son soutien à la famille éplorée.

« Que justice soit rendue à maman Odette, pour sa mémoire, pour sa famille, et pour l'honneur de toute notre communauté », a-t-elle déclaré avec émotion.