Gabon: Lancement du concours d'entrée à l'ENDR

5 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MAEDR

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, a procédé, ce jour au CES d'Akébé, au lancement officiel des épreuves écrites du concours d'entrée à l'École Nationale de Développement Rural (ENDR) d'Oyem, marquant une étape importante dans la concrétisation de la politique de relance agricole inscrite dans le projet de société du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

S'adressant aux nombreux candidats lors de sa visite dans les dix salles retenues dans ce centre de la province de l'Estuaire, le Ministre leur a exprimé ses vifs remerciements et félicité notamment les jeunes filles en lice sur ce concours pour leur choix d'embrasser les métiers de l'agriculture et de l'entrepreneuriat agricole.

À l'endroit des membres de la coordination et du secrétariat, Madame le Ministre a réitéré les instructions fermes du Gouvernement en matière de transparence dans l'évaluation des copies.

"Aucune récrimination ne doit être portée à l'encontre des jurys par les candidats", a martelé le membre du Gouvernement, garant de la crédibilité et de la sincérité des résultats.

Rappelons que le concours a lieu simultanément dans les neuf capitales provinciales du pays.

