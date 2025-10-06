Angola: L'enseignement supérieur compte désormais plus de 100 institutions dans le pays

Luanda — Le ministre de l'Enseignement supérieur, Albano Ferreira, a annoncé vendredi, à Ndalatando, que le pays dispose actuellement de 106 établissements d'enseignement supérieur, répartis comme suit : 22 universités, 76 instituts, 7 écoles supérieures et 1 académie. Parmi ces institutions, 65 relèvent du secteur privé.

À cette occasion, le responsable a insisté sur la nécessité d'une gestion institutionnelle plus rigoureuse et plus efficace, appuyée par un renforcement des mécanismes de supervision, la formation des cadres dirigeants académiques et une application stricte de la législation en vigueur dans le secteur.

Il a par ailleurs réaffirmé l'importance pour l'enseignement supérieur de s'aligner sur les Programmes 14 et 16 du Plan National de Développement (PND), en soulignant que les établissements doivent répondre, avec qualité et pertinence, aux exigences du développement national.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2025/2026, Albano Ferreira a indiqué que le pays propose environ 1 200 formations de premier cycle et 277 formations de troisième cycle, dont 28 doctorats, 229 masters et 30 spécialisations.

Le ministre a également mis en lumière les avancées obtenues grâce à la coopération avec des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, à travers le programme UNIÃO, qui a permis la création de 3 programmes de doctorat, 15 de master et 12 de spécialisation.

En ce qui concerne les ressources humaines, le corps enseignant national compte actuellement 11 947 professeurs, dont 11,5 % sont titulaires d'un doctorat, 36,9 % d'un master et 51,6 % d'un diplôme de licence.

Un programme de qualification est en cours, visant à renforcer les compétences des enseignants, avec 62 % des formations réalisées sur le territoire national et 38 % à l'étranger, notamment à travers l'octroi de bourses d'études et la promotion de la formation continue.

En 2024, 923 nouveaux enseignants et chercheurs ont été recrutés, renforçant ainsi le potentiel scientifique et académique du pays.

Le ministre a en outre précisé que la nouvelle année académique débute avec un effectif d'environ 332 000 étudiants inscrits en premier cycle et 3 845 en troisième cycle. Il a noté que près des deux tiers des étudiants sont inscrits dans les domaines des sciences sociales et humaines.

Enfin, il a souligné qu'au cours des quatre dernières années, 109 485 diplômés ont été formés par le système d'enseignement supérieur, dont 30 907 pour la seule période 2024-2025.