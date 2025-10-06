Madagascar: Faravohitra - Deux manifestants arrêtés

Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont pris une tournure plus tendue samedi. Deux individus ont été arrêtés en possession de lance-pierres.

Les forces de défense et de sécurité ont procédé, samedi, à l'arrestation de deux hommes soupçonnés d'avoir pris part à une manifestation dans la partie haute de la capitale. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre mise en oeuvre par les forces mixtes, visant à prévenir les débordements et à sécuriser les zones sensibles.

Selon les informations recueillies sur place, les deux suspects, âgés d'une trentaine d'années environ, ont été appréhendés à Faravohitra, alors qu'ils circulaient à proximité d'un secteur où des affrontements sporadiques opposaient manifestants et forces de l'ordre. Lors de la fouille, les éléments opérationnels ont découvert, dans un sac à dos, plusieurs lance-pierres neufs ainsi que des billes métalliques servant de projectiles. Ces objets ont immédiatement été saisis en tant que pièces à conviction.

Contestation

Interrogés sur place, les deux suspects ont livré des versions contradictoires. Le premier a déclaré ignorer totalement la présence des objets incriminés, affirmant qu'ils ne lui appartenaient pas. Son compagnon, a reconnu être le propriétaire du matériel retrouvé, tout en innocentant son ami. Les deux hommes ont ensuite été conduits à bord d'un pick-up vers la gendarmerie pour un interrogatoire approfondi.

Par ailleurs, une autre personne a également été interpellée, en possession d'acide dissimulé dans une sacoche.

Les forces de défense et de sécurité, massivement déployées dans la zone, ont combiné patrouilles à pied et motorisées pour procéder à des fouilles systématiques. L'arrestation des deux individus s'est déroulée sans incident notable. Aucune brutalité ni violence policière n'a été observée, les témoins et les images recueillies sur les lieux.

Cependant, des sympathisants des personnes interpellées contestent la version officielle. Ils affirment que le sac à dos contenant les lance-pierres aurait été déposé après l'arrestation, dans le but d'impliquer les deux suspects sans preuve tangible.

Les deux hommes devraient prochainement être présentés devant le parquet près le tribunal de première instance, où une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer les responsabilités.