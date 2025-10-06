Madagascar: Football - Le coach Rôrô convoité par Young Africans

Le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe, est sollicité par le club le plus titré en Tanzanie, Young Africans. Il devrait partir cette semaine.

Nouveau départ. Les entraîneurs malgaches ont depuis toujours l'habitude de s'expatrier aux îles voisines ou en France. Le sélectionneur des Barea aux éliminatoires de la Coupe du monde et à la Coupe d'Afrique des nations, médaillé d'argent cette année et de bronze en 2023, médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien, Romuald Félix Rakotondrabe va pour sa part évoluer en Afrique. Le club tanzanien Young Africans Club a, durant le 8e CHAN, proposé de collaborer avec le technicien malgache.

« Le club n'attend plus que ma décision. Je devrais normalement m'envoler ce lundi... La balle est dans mon camp, mais je dois encore informer la fédération, les responsables étatiques sans oublier Yas », a livré Rôrô. Hâte de l'interviewer, « les journalistes tanzaniens m'ont déjà appelé ou envoyé des messages me demandant si je suis déjà arrivé en Tanzanie ».

« La décision est un peu difficile pour moi, puisque je ne peux pas confirmer d'ici peu si je serai engagé et reconduit pour le projet de préparation des Barea CHAN en vue de la prochaine édition en 2027. Pourtant, la proposition de ce club est une opportunité pour moi dans ma carrière », explique le meilleur entraîneur actuel du pays.

Opportunité

Les dirigeants du club lui ont déjà envoyé le contrat et n'attendent plus que sa signature, pour deux ans renouvelables. Au service d'un tel club professionnel, « outre mes salaires, j'y serai logé, véhiculé, mais je prendrai en charge ma famille. Je peux aussi amener une partie de mon staff », a-t-il confié.

Trois clubs ont contacté Rôrô durant le CHAN, entre autres l'Al Merreikh du Soudan, le nouveau club de Nicolas et Feno. « J'ai hésité parce que je n'étais pas convaincu, vu que le club dispute un championnat en dehors du pays. Le Simba Sports Club de Tanzanie m'a également fait un clin d'oeil, mais je suis plutôt convaincu par les ambitions et les projets de Young AC.

Les dirigeants du club ambitionnent d'aller plus loin en Ligue des champions africaine. Ils m'ont rassuré que le club a tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs : des joueurs de qualité, motivés et régulièrement primés. Et je peux encore recruter en toute liberté des renforts si besoin », explique Rôrô.

Young AC est le club le plus titré de Tanzanie, devant le Simba. YAC enregistre 26 titres de champion national depuis 1968, dont les quatre dernières saisons consécutives, huit fois vainqueur de la coupe et neuf sacres en Supercoupe. Au niveau continental, YAC était finaliste de la Coupe de la CAF en 2023. Plusieurs techniciens étrangers se sont succédé à la tête du club, pour ne citer que les plus récents : le Belge Luc Eymael, le Français Romain Foez, le Hollandais Hans Van Der Pluijm ou encore le Tunisien Nasreddine Nabi.

Cette opportunité représente pour Rôrô une nouvelle étape dans sa carrière internationale, un rêve que beaucoup d'entraîneurs malgaches partagent.