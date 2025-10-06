Madagascar: Premier ministre - Le Synad souhaite un haut fonctionnaire d'État

Des recommandations. Le Syndicat des administrateurs civils ou Synad en a formulé sur la nomination du futur Premier ministre et la composition du gouvernement. Des recommandations dont il a fait part à Andry Rajoelina, président de la République, lors de leur rencontre au palais d'État d'Iavoloha, samedi.

"L'une des recommandations que nous avons portées durant cette rencontre est que le futur Premier ministre devrait être un haut fonctionnaire d'État, et non une personne issue d'une profession libérale, du secteur privé, ou un opérateur économique. La raison en est simple : nous savons qu'en plus d'être le chef du gouvernement, le Premier ministre est également le chef de l'administration", déclare Lalaina Solofotahiana Rakotondramanana, président du Synad.

À chaque nomination du locataire de Mahazoarivo, ce profil mis en avant par le Syndicat des administrateurs civils revient dans les débats. Selon la Constitution, il est également le chef de l'administration. En principe, le Premier ministre doit bien connaître les rouages de l'administration publique, notamment, les procédures opérationnelles. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde.

Par ailleurs, le Synad suggère également que le futur gouvernement soit "un gouvernement d'union nationale pour favoriser l'apaisement". Les administrateurs civils souhaitent, du reste, que les syndicats, notamment, ceux des hauts fonctionnaires d'État, soient consultés pour la nomination des ministres.