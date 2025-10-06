Madagascar: Concours « Our Generation » - Trois Malgaches en route pour Moscou

Trois jeunes voix malgaches s'envolent vers Moscou. Michella, Brenda et Riantsoa représenteront Madagascar au concours international « Our Generation ».

Hier à 10 h, l'aéroport d'Ivato a été le théâtre d'un moment historique, car Michella, Brenda et Riantsoa, accompagnées de leur coach et de la délégation de la Real TV, organisateur national, ont embarqué pour Moscou. Leur mission : porter haut les couleurs de Madagascar au concours « Our Generation », le 11 octobre.

Elles seront en lice face à différents autres pays comme la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Égypte, entre autres, dans un format exigeant qui met en valeur l'originalité des chansons et la sincérité des interprétations. Le concours prévoit deux récompenses : le prix du jury et celui du public, ce dernier étant déterminé via un vote en ligne. Ce soutien populaire pourrait faire pencher la balance, d'où l'appel lancé aux Malgaches à voter massivement pour leurs représentantes.

Sous la houlette du coach Fidy, les trois jeunes ont travaillé sur une composition spécialement pensée pour elles, une oeuvre collective adaptée à leurs tessitures vocales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une chanson porteuse de rêves

Le thème, libre, s'inspire tout de même d'un message universel : croire en ses rêves, malgré les obstacles, avec persévérance et espérance. « Ce n'est pas un soutien pour ces trois jeunes qu'elles ont besoin, mais plutôt un soutien pour Madagascar, car c'est un concours international », exprime le coach.

Au moment de leur départ, les représentantes, le coeur chargé d'émotion, affirmaient leur détermination. « Nous sommes prêtes à 100 %, techniquement et artistiquement, et nous espérons le soutien des Malgaches. Nous avons préparé depuis longtemps ce concours, en promettant de le faire avec l'amour, le calme et la joie », ont-elles déclaré.

Le concours « Our Generation » vise à révéler le potentiel créatif des jeunes de 9 à 16 ans et à renforcer les liens culturels entre les nations. Pour Madagascar, la participation de ces trois jeunes voix est l'occasion de montrer au monde qu'au-delà des défis, le pays sait susciter des talents capables de rivaliser sur la scène internationale. C'est aussi une chance unique de promouvoir la richesse culturelle, d'inspirer la jeunesse locale et de mobiliser la communauté autour d'un projet fédérateur.