Madagascar: Carburants - Le prix du sans plomb baisse

Comme prévu depuis janvier, les tarifs des carburants ont été réajustés ce dimanche, avec des variations selon les produits. Le litre d'essence sans plomb a reculé de 30 ariary, s'établissant à 5 060 ariary, contre 5 090 ariary en septembre. Une baisse symbolique, mais qui offre un léger soulagement aux automobilistes.

En revanche, le gasoil et le pétrole lampant ont connu de nouvelles hausses. Le gasoil a augmenté de 170 ariary pour atteindre 4 700 ariary le litre, tandis que le pétrole lampant, utilisé principalement pour l'éclairage et la cuisson en milieu rural, est désormais vendu à 3 470 ariary le litre, contre 3 380 ariary le mois dernier. Ce dernier enregistre une hausse quasi continue depuis le début de l'année : en avril 2025 déjà, une augmentation de 200 ariary avait porté son prix à 3 030 ariary le litre.

Selon le directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), « cette hausse s'explique principalement par la volonté de réduire progressivement les aides de l'État sur les carburants et de refléter davantage le coût réel sur le marché ».

Ces ajustements s'inscrivent dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique des prix, qui tient compte à la fois des fluctuations des cours mondiaux du pétrole et de la variation du taux de change entre l'ariary et le dollar américain. Ce système fixe une limite mensuelle de variation comprise entre -200 et +200 ariary.

La tendance reste donc contrastée : une légère baisse pour l'essence, mais des hausses persistantes pour le gasoil et le pétrole lampant.