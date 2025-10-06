Madagascar: Enfants blessés au lacrymogènes - L'Unicef exprime sa préoccupation

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) s'inquiète de la sécurité et du bien-être des enfants à Madagascar, dans le contexte des manifestations qui secouent actuellement le pays. Dans un communiqué publié hier, l'organisation a appelé à une protection urgente des enfants face aux violences et aux risques présents lors des rassemblements. « La protection des enfants à proximité des manifestations doit être une priorité urgente, et tous les efforts doivent être déployés pour les tenir à l'écart du danger », souligne l'Unicef.

L'agence onusienne alerte sur les risques physiques et psychologiques auxquels les enfants sont exposés, notamment en cas d'utilisation de gaz lacrymogènes. Elle recommande également d'éviter l'usage de gaz lacrymogènes ainsi que la tenue de manifestations aux abords des écoles et des maternités, des lieux qui doivent rester des espaces sûrs pour les enfants et les familles. « Protéger les enfants en période de troubles n'est pas une option, c'est un droit fondamental », insiste l'organisation.

Selon plusieurs témoignages, de nombreux enfants ont été touchés ces derniers jours. Certains ont été asphyxiés par les gaz lacrymogènes, d'autres blessés par des projectiles lors des dispersions. « Je me tenais debout près de la statue pour attendre mon père, lorsqu'une grenade lacrymogène a touché mon pied », racontait un enfant qui vit à Ambohijatovo, tout en montrant sa blessure qui n'a pas été soignée.