Madagascar: Basketball 3X3/Word Tour - Nosy Be s'offre une gloire éphémère à Shenzhen

La Grande Île était représentée à Shenzhen (Chine), les 4 et 5 octobre, lors d'une nouvelle étape du prestigieux World Tour de basketball 3x3. L'équipe malgache « Nosy Be », composée de Fiary Rakotonirina, Marco Rakotovao, Kanto Damie Arimanana et Hasina Rasolonandrianina, n'a pas réussi à franchir le cap des phases de poules. Mais les basketteurs malgaches repartent avec une victoire de prestige et une expérience précieuse face à l'élite mondiale.

Dès son entrée en lice, Nosy Be a marqué les esprits en battant Samobor (Croatie) sur le score serré de 21 à 20. Dans un match plein de suspense, les Malgaches ont fait preuve de sang-froid et de détermination. Après un début équilibré (3-3), les Croates ont plusieurs fois pris l'avantage grâce à Fran Grgić et Ivan Vrgoč, adroits près du cercle. Mais Nosy Be a répondu coup pour coup, notamment par Marco Rakotovao et Hasina Rasolonandrianina.

Le match a basculé dans les deux dernières minutes avec un chassé-croisé haletant : Kanto Arimanana a inscrit un tir à deux points décisif dans les dernières secondes, offrant une victoire historique aux Malgaches. Une performance qui restera comme l'un des moments forts de ce tournoi.

Précieux enseignements

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malheureusement, la suite a été beaucoup plus compliquée lors de la seconde rencontre, samedi à 5 heures 40 minutes, heure malgache. Opposée à Brisbane CLB EXE (Australie), une équipe habituée aux joutes internationales, Nosy Be a rapidement été débordée.

Le scénario s'est dessiné dès les premières minutes : Brisbane a pris un départ canon (4-1, puis 9-4 à 5'55 de la fin) grâce à l'adresse extérieure de Lachlan Anderson et au jeu physique de William Mahoney. Malgré un point de Hasina Rasolonandrianina (3-1) et les efforts de Kanto Arimanana, les Malgaches ont subi le rythme infernal imposé par leurs adversaires. À cinq minutes de la fin, le score affichait déjà 13-4 pour Brisbane.

La défense australienne a étouffé les offensives malgaches, limitant Rakotovao et Rakotonirina à un rôle discret. Nosy Be n'a jamais réussi à s'exprimer, et l'écart s'est creusé irrémédiablement (17-6 à -4'28). Le match s'est conclu sur un score sans appel : 21-6, en seulement six minutes vingt-quatre secondes de jeu effectif.

Ce revers a condamné les Malgaches à l'élimination, malgré leur belle victoire inaugurale. « Je n'ai pas vu le match, mais à mon avis, en 3x3 c'est l'expérience qui compte. Pour certains membres de Nosy Be, c'était une première. En 3x3, même en perdant le match, il faut tout faire pour minimiser l'écart, car cela compte au goal-average », confie Livio Ratianarivo, capitaine des Ankoay 3x3.

Pour une première expérience sur une étape aussi relevée du World Tour 3x3, l'équipe Nosy Be a néanmoins montré qu'elle avait sa place. Les joueurs malgaches repartent de Shenzhen avec un succès marquant, terni par une défaite douloureuse, mais aussi de précieux enseignements pour progresser et renforcer leurs ambitions pour l'avenir.