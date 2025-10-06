Madagascar: Miss Tourism 2025 - Hendry Tsiky porte les espoirs nationaux

Sous les projecteurs du monde, le sourire d'Hendry Tsiky illumine désormais la Malaisie. Élue Miss Tourism Madagascar 2025, la jeune ambassadrice s'est envolée le 3 octobre depuis l'aéroport d'Ivato pour participer à cette prestigieuse compétition internationale.

Fraîchement arrivée le samedi 4 octobre, elle partage ses premières impressions avec émotion et sincérité : « Toutes les candidates sont déjà arrivées. L'ambiance est calme et agréable. Nous commençons aujourd'hui le shooting en tenue traditionnelle. Il n'y a pas de stress, je suis simplement heureuse de rencontrer et d'échanger avec des jeunes venues de nombreux pays différents. Le fait d'être ici, entourée de toutes ces participantes, me motive à donner le meilleur de moi-même chaque jour », confie-t-elle avec enthousiasme.

Cette aventure, bien que précipitée, a été préparée avec soin. Informée une semaine avant son départ, Hendry Tsiky n'a pas laissé le manque de temps entamer sa détermination.

« Selon moi, la préparation ne repose pas sur la durée, mais sur la motivation et la confiance », affirme-t-elle avec conviction.

Son objectif est clair : valoriser Madagascar à travers le tourisme et la culture. Elle souhaite faire découvrir au monde les richesses de son pays, notamment le Rova de Manjakamiadana, les Tsingy de Bemaraha, classés au patrimoine mondial, ou encore les geyser naturels qui émerveillent les visiteurs.

Fidèle à ses racines, ses tenues sont confectionnées à partir de soie et de soga, des tissus nobles typiquement malgaches. L'organisateur du concours à Madagascar, Junior Thibault, fondateur de Miss & Mister Île, prend en charge l'ensemble de la logistique : hébergement, transport, encadrement et droits de participation.

Forte de son expérience à Miss Earth, Hendry Tsiky se sent cette fois plus confiante et mieux préparée.

« J'ai beaucoup appris de mon précédent concours. À l'époque, j'avais manqué de préparation, mais aujourd'hui je pars plus sereine, avec de l'expérience et une meilleure maîtrise de l'anglais », explique-t-elle.

Au cours de la sélection, les candidates suivent un programme intensif : séances photo, activités culturelles, formations en communication et défilés. Les critères de sélection sont exigeants -- taille minimale de 1,65 m, prestance, ouverture d'esprit et compétence linguistique -- mais Hendry possède déjà plusieurs de ces atouts, alliés à une grande maturité et une passion sincère pour son pays.