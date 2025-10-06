Madagascar: Portrait - Fanilo Tommy, le souffle du jazz

6 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

À seulement 20 ans, Fanilo Tommy Andriamirado s'affirme comme un musicien polyvalent et une voix montante du jazz malgache. Pianiste, batteur, arrangeur, compositeur et enseignant, il découvre la musique dès l'âge de 10 ans et obtient en 2023 son Diplôme d'Études Musicales (DEM) en piano.

Travailleur et passionné, il explore divers styles -- du classique au salegy, en passant par le reggae et la musique liturgique -- avant de s'ancrer dans le jazz, sa véritable passion. Guidé par Solofo Ramparany et Aina Ratsimbarison, il affine son jeu et affirme sa signature musicale.

En 2025, il rejoint le quintet Vahandanitra, avec lequel il remporte le Tremplin MadaJazzCar Antananarivo, une victoire marquante qui confirme son talent. Son parcours est riche : claviériste d'église depuis 2017, membre du Jazz Club CGM/GZ depuis 2023, musicien au sein d'un orchestre philharmonique en 2024 et participant à plusieurs concerts évangéliques. Ces expériences renforcent sa maîtrise du rythme, sa lecture rapide et sa capacité à transmettre l'émotion.

Ambitieux et déterminé, Fanilo souhaite poursuivre sa formation auprès de professeurs de renom, produire un album de référence et représenter Madagascar sur la scène internationale.

