Cameroun: Campagne électorale - Le RDPC gouverné par l'image en l'absence de Biya

Alors que la campagne pour la présidentielle du 12 octobre bat son plein, une singularité interpelle l'observateur politique. Tandis que les candidats à l'élection parcourent le pays pour présenter leurs programmes, le parti au pouvoir, le RDPC, mène une campagne pour le moins atypique, centrée sur l'image du président Paul Biya plutôt que sur sa présence.

Cette stratégie, qui contraste avec les meetings de terrain d'Issa Tchiroma ou de Cabral Libii, alimente les critiques sur un parti au pouvoir qui gouvernerait par l'affichage plus que par le dialogue.

L'absence remarquée du candidat Biya, 92 ans, candidat pour un huitième mandat, est devenue un sujet central de cette campagne. Alors que ses adversaires multiplient les déplacements, le président n'a effectué aucune apparition publique ni prononcé de discours dans le cadre de la campagne, s'en remettant à des communiqués et à son portrait de campagne omniprésent sur les affiches.

Cette méthode, perçue comme un mépris par une partie de l'opinion, soulève des questions sur la vitalité démocratique du processus en cours. Le conseil constitutionnel ayant validé la candidature de Biya malgré son âge et son absence, cette campagne visuelle semble être l'unique interface entre le pouvoir et les électeurs.

Cette stratégie du RDPC, qualifiée d'arrogante par ses détracteurs, s'inscrit dans un contexte politique plus large marqué par l'exclusion de figures de l'opposition, notamment Maurice Kamto. Beaucoup estiment que cette crise politique latente et le refus d'un débat d'idées frontal privent les Camerounais d'un choix éclairé sur l'avenir de leur nation. Alors que le pays doit relever des défis sécuritaires et économiques majeurs, la campagne se résume pour le parti au pouvoir à un plébiscite par l'image, une formalité qui évite soigneusement le face-à-face exigeant avec un peuple en attente de perspectives concrètes.