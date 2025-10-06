Bénin: La loterie nationale du pays voit ses bénéfices baisser en 2025

TLDR

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) a enregistré une forte baisse de ses revenus au cours du premier semestre 2025

La LNB (BRVM : LNBB) a enregistré un bénéfice net de 841 millions de francs CFA, en baisse de 88% par rapport à son résultat annuel de 2024.

Pour inverser la tendance, LNB prévoit de lancer une plateforme de paris sportifs et de jeux virtuels en ligne en septembre 2025

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) a enregistré une forte baisse de ses résultats au premier semestre 2025, après une année 2024 faste, couronnée par le succès de son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières (BRVM).

La LNB(BRVM : LNBB) a affiché un bénéfice net de 841 millions de francs CFA, en baisse de 88% par rapport à son résultat annuel de 2024, les recettes ayant chuté de 6% en raison de la concurrence croissante des opérateurs de jeux privés et illégaux. En 2024, l'entreprise publique a enregistré un chiffre d'affaires de 102,5 milliards de francs CFA et distribué des dividendes de 275,5 francs CFA par action.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour inverser la tendance, LNB prévoit de lancer une plateforme de paris sportifs et de jeux virtuels en ligne en septembre 2025. Selon la société, ce changement permettra de récupérer des parts de marché et d'atteindre ses objectifs financiers d'ici la fin de l'année.

Depuis son introduction à la BRVM en décembre 2024, les actions de LNB ont chuté d'environ 8 % dans un contexte de prudence de la part des investisseurs.

Daba est la première plateforme d'investissement en Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

Le déclin de 2025 de LNB souligne à la fois les promesses et les défis auxquels sont confrontées les entreprises publiques qui se lancent dans le secteur des jeux numériques. En dépit de ses bons débuts à la BRVM, l'opérateur est confronté à une concurrence croissante de la part de plateformes privées et non réglementées qui s'emparent de la demande en ligne. Le passage aux paris numériques reflète un effort de modernisation des opérations et de sécurisation de nouvelles sources de revenus dans un marché en pleine évolution.

Avec plus de la moitié de ses revenus pour 2024 déjà générés en ligne, le succès de LNB dépendra de l'évolution de sa plateforme technologique et du maintien de la confiance du public dans un espace de plus en plus façonné par les fintechs privées et les opérateurs étrangers. Le prochain déploiement des paris numériques de la société sera un test clé de sa capacité à passer des loteries traditionnelles aux jeux en ligne à forte croissance tout en défendant sa position sur le marché et en répondant aux attentes des investisseurs.